¡Acción Juvenil…. Acción Juvenil!

“Dar a la patria esperanza presente”

Acción Juvenil es la institución de jóvenes más grande de América Latina con más de 30 mil jóvenes de todo el país, con presencia en las 32 entidades federativas. Su principal tarea es organizar a la juventud mexicana para juntos luchar por una participación en los cambios y decisiones que toma el gobierno actual y participar en la vida pública de México.

En la actualidad con la profesión política tan devaluada ante los ojos de la sociedad es difícil lograr que los jóvenes se interesen en política y en la vida pública de nuestro país, sin embargo, es fundamental para el cambio generacional que los nuevos cuadros puedan prepararse desde la juventud para que puedan estar listos para tomar el relevo en la lucha democrática y en los posibles cargos dentro de la función pública.

En un México de impunidad y falta de oportunidades, la apatía de una generación de jóvenes mexicanos acentúa la desesperanza del público espectador. La política resulta una vocación para la caridad en la teoría y de perversión en la práctica. Esto genera una frustración de nuestra juventud que difícilmente lograremos abatir si no impulsamos la escuela que profundice la vocación del sentido social como ideal, la búsqueda del bien común y también que genere innovación en el ejercicio de la función pública, para eso está Acción Juvenil.

¿Qué motiva a algunos jóvenes a adentrarse en la política mexicana llenos de idealismo y esperanza? ¿Qué experimentan miles de jóvenes mexicanos en Acción Nacional? ¿Qué hace que Acción Juvenil sea por muchos vista como una organización sana y pura dentro del PAN? Juventud y política son dos términos difíciles de empatar y armonizar. El primero se relaciona con la rebeldía ante la injusticia, la pasión en la búsqueda de la verdad y el momento de querer transformar la realidad. El segundo abarca una serie de percepciones negativas enquistadas por generaciones y vinculadas a la búsqueda del poder por el poder mismo, la descomposición social y la existencia de una clase de gobernantes con intereses mezquinos y de grupo, enemigos de lo bueno, lo justo y por lo tanto del bien común.

Ante esto y para mantener Acción Juvenil como una asociación política de jóvenes lejos de los intereses facciosos, con jóvenes que buscan encontrar una vocación de servicio en el sector público, vale la pena rescatar el discurso que Carlos Castillo Peraza dio el 20 de agosto de 1995 en la asamblea nacional de Acción Juvenil en Puebla:

“Les pido además que hagan una reflexión conmigo, normalmente en el PAN las disputas y las querellas suelen ser entre nuestros mayores: no le entren. A los quieran hacer la danza de los viejitos déjenlos solos, la parte juvenil del partido tiene que tener un solo corazón, un solo latido, una sola alma. Tienen que aprender a resolver localmente las diferencias de una manera democrática, civilizada, tranquila y limpia. Tienen que ser los constructores constantes de una mejor democracia interna del partido, no se dejen llevar por las querellas entre los mayores, son los jóvenes los que nos tienen que salvar de las diferencias entre los panistas mayores, ustedes nos tienen que dar la lección de la unidad y cuando vean que un panista mayor juega el juego del adversario frénenlo ustedes, díganle aconséjanos pero no nos guíes ya, porque el destino de Acción Nacional está en el corazón de Acción Nacional y el corazón de Acción Nacional es la unidad de Acción Nacional, a ustedes jóvenes panistas les confío el corazón del partido: su unidad.”

Acción Juvenil debe seguir siendo esa escuela formadora de líderes con sentido social para la construcción del bien común, y a su vez, el corazón que siga bombeando y oxigenando con su pureza las demás estructuras de Acción Nacional. Al tiempo.





Correo: argaray123@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/armandogarayr

Tw: armandogarayr