Activadores del éxito

Esto es pensamiento “neoliberal”, y no se puede llegar a triunfar en nuestros proyectos a menos que contemos con estos activadores. Como al nuevo gobierno de AMLO no le conviene el éxito individual, los esfuerzos de cada quién serán bloqueados, pero la tenacidad y perseverancia son un requisito indispensable. (Fuente: uno de mis cursos)

Si a una persona le falta uno, seguramente trabajando un poco lo tendrá, pero si le faltan tres o más, será difícil que lo logre.

La pasión

Significa que lo que hagamos lo hagamos con tanto gusto, con tanta entrega que ni las inclemencias del tiempo ni las horas nos afecten. Nos referimos al trabajo, a la familia, a los amigos, al deporte, etc. Se trata de tener una entrega total y absoluta en todo lo que hagamos.





La fe

En nuestro proyecto, en nosotros mismos. ¿Qué hubiera sido de Cristóbal Colón si no hubiera tenido fe en sí mismo y en su proyecto? Se hubiera regresado a las pocas semanas. ¿Qué hubiera sido de su proyecto si la misma reina Isabel no hubiera creído? No hubiera vendido sus joyas.





La estrategia

¿Y de qué le sirve a una persona salir temprano en la mañana con mucha fe y con mucha pasión si no sabe a dónde va a ir? Todos hoy en la mañana tuvimos una estrategia para estar donde estamos. Si hubiéramos encontrado una zanja en el camino, le hubiéramos dado la vuelta y de todas formas estaríamos aquí. Esto es clave, el ser flexibles y no amacharnos a pasar de los obstáculos a veces impenetrables.





Claridad de valores

Esto cobra vital importancia en estos tiempos. Ya estamos viendo que aun aquellos políticos que considerábamos intocables están siendo perseguidos. Y que uniéndose a un partido como Morena se puede delinquir con total libertad e impunidad. Más vale vivir con lo que tenemos que pagar las consecuencias. Y si nunca nos agarran, existe alguien que nunca nos va a perdonar: nuestra propia conciencia. ¿Uds. creen que los narcos son exitosos y felices? Claro que no. Éxito es llegar a donde queremos llegar, pero con felicidad, y muchos de ellos aunque regalen becas, pavimentación de pueblos enteros, equipo para hospitales, donativos para parroquias, signo de que quieren algo que los haga sentir bien, ni así lo pueden lograr.





La energía

Energía significa que no nos estemos durmiendo en una junta o reunión. Significa que estemos atentos en cursos, seminarios o talleres, en la familia, en los deportes y sobre todo en el trabajo.





Obviamente una fuente energética es la comida, la cual debe ser ingerida en las combinaciones adecuadas. La química nos dice que un medio alcalino y un medio ácido no se pueden llevar, y eso es lo que sucede cuando combinamos por ejemplo, carne con papas, pescado con arroz, cereal con leche. La proteína requiere para su digestión el medio ácido, y los almidones requieren el medio alcalino.





También podemos obtener energía de las endorfinas, o más correctamente de las beta-endorfinas, las cuales son como una hormona que el mismo cuerpo humano produce cuando se ejercita más de 20 minutos, cuando grita, o cuando ríe a carcajadas. Las endorfinas son parientes de los opioides (derivados de la amapola), como la codeína, la morfina o la heroína. Únicamente que en los exámenes antidoping no salen positivas. Es una droga natural que nos hace sentir muy bien.





El poder de adhesión

Cuando éramos jóvenes, nuestros padres quizá nos dijeron que no nos juntáramos con ciertas personas, porque nos podían llevar a situaciones no deseadas. Y quizá les hicimos caso. Pero ahora ya no nos interesa con quién nos juntamos.

Los buzos se juntan con los buzos. Los golfistas se juntan con los que juegan golf, los beisbolistas se juntan con los que juegan beis. Los ciclistas se juntan con los que andan en bici. También los borrachos se juntan con los borrachos, los drogadictos se juntan con los drogadictos, pero la gente de éxito y futuro se junta con gente de éxito y futuro.





Excelencia en la comunicación

Ya sabemos que la excelencia en comunicación es hablar o comunicarnos con todas las personas en los tres canales de percepción, el Visual, el Sensorial y el Auditivo.