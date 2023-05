Por: María de los Ángeles Ruiz

El tan llevado y traído título 42, medida sanitaria implementada por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, tras la pandemia de Covid-19, llegó a su fin, fue decretado ya el final de esta pandemia y con ello, las medidas migratorias que se implementaron en la frontera para deshacerse de los molestos migrantes que arriban a tratar de ingresar al “sueño americano”.

Las historias son de miles, o de millones, realmente las cifras reales no se conocen, muchos que intentan este viaje, quedan en el camino, es decir, pierden la vida, otros son secuestrados por los grupos delincuenciales, y también pierden la vida, otros, en el caso de las mujeres en su mayoría, no exenta a los varones, son abusados sexualmente y capturadas para trata de personas para actividades sexuales, otros en el caso de los niños, pueden ser robados también para tráfico sexual o de órganos, escoja ud. el menú de crimen que le parezca mejor.

Pero si logras burlar al crimen organizado, ahora enfréntate a las condiciones climáticas, es decir a la selva, al sol, al desierto, a caminar kilómetros y kilómetros cargando en la espalda toda tu vida, impulsado solamente con la idea de lograr conseguir una mejor calidad de vida.

El viaje de estas personas, en cualquier continente en donde lo visualices, es lo más difícil que pueden enfrentar los humanos, que tratan de zafarse de un sistema social que no les funciona, que no logra satisfacer sus necesidades humanas, ni las de su familia, y tienen que enfrentar otros sistemas políticos para tratar de mejorar sus condiciones.

Pero hablando de la migración que se vivió en este final del título 42, las nacionalidades eran diversas, inclusive algunas personas de Medio Oriente, pero la constante, la falta de oportunidades dentro de sus territorios.

Y la pregunta me asalta, ¿qué no será más fácil organizarse todos esos seres humanos que están huyendo y romper los sistemas que no les permiten tener una vida digna en su país? Las respuestas a estas preguntas, siempre son las mismas, a los que lo intentan, los asesinan, la realidad… Terrible, indescriptible, y de reflexión.

Los rostros, hombres, mujeres, niños, de todos los tamaños, colores, olores, tipo de cabello, pero todos con el mismo deseo, poder tener una vida tranquila que les permita comer tres veces al día, ir a la escuela, tener posesiones, vivir el llamado “sueño americano”.

Pero, ¿qué no América es todo un continente?

Mucho que hacer, ¿quién empieza?

Hasta la próxima ocasión. AECH.