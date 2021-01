¿Adiós a la democracia?

Cuesta trabajo creer que tantos mexicanos erraron su voto: letrados, que saben que los milagros no existen; intelectuales, que han leído la historia política de Roma (espero), los maestros que vendieron su alma al diablo con tal de que les quitaran la evaluación (cuya finalidad era hacerlos más profesionales); los licenciados, los abuelitos, los padres de los niños con cáncer, e incluso muchos ricos (que quieren igualdad sin que les toquen sus fortunas), están pasmados por su pésima elección, deseando que cada mañana su voto se utilice para lo que fue ejercido: progreso.

Pero no es así.

Afortunadamente para nuestro lindo México todavía podemos seguir en la democracia si promovemos y hacemos el voto correcto este próximo junio, pero hoy, usted y yo, amable lectora, lector, no sólo tenemos la responsabilidad de ir a votar, sino de promover la democracia. Esa democracia que ejercimos durante 18 años en México y que se logró allá por el año 2000, después de 20 años de luchas y hasta muertes.

El peligro de un comunismo, al personal estilo de nuestro presidente mañanero es real, y digo a su estilo porque China comunista apenas supo del coronavirus construyó sendos hospitales en sólo 10 días, y aquí todavía no los empiezan, y tal vez no los harán porque, simple y sencillamente, la salud de los que lo llevaron al poder no le interesa.

Es triste esta realidad, pero hay que asimilarlo y proceder a hacer los cambios que se requieren como es la promoción del voto hacia la democracia, es decir contra ese partido nuevo que nació sin fundamentos, sin reglas, con puros y meros oportunistas, la mayoría de ellos sin ideales patrióticos, pero con un ego político y personal que no les cabe en el cuerpo.

Querida lectora, lector, le suplico que ayude a México promoviendo la democracia, y promoverla es reducir el número de diputados y senadores al servicio del partido del presidente en el Congreso. No hay más.

Por cierto, déjeme avisarle que todo este semestre estaré escribiendo sobre política, pero no pienso escribir jamás el nombre del partido en el poder ni del presidente, porque eso sería promoverlo, si usted me atrapa haciéndolo mándeme sus comentarios al 614-220-2804 y le envío uno de mis 10 libros editados.

Sanemos México: junio 2021

