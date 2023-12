Adiós a las ideologías

Izquierda y derecha es lo mismo

Aprovechan populistas y autócratas

De cara a las elecciones más importantes de la época moderna en México y en medio de la peor crisis en materia de política partidista, es menester que la sociedad civil tome el liderazgo en el campo de la democracia.

Hoy en todo el planeta, pero principalmente en América latina, los gobiernos son controlados bien por un populista o un autócrata, persona que ejercen por sí sola “la autoridad” suprema en un estado.

Ya no importan los principios filosóficos y luchas sociales que le dieron vida a los partidos políticos. Ahora, en la búsqueda del poder, se fomenta la llamada “prostitución ideológica.

En México, los políticos se cambian de partido sin ningún rubor. Ya no hay diferencia entre izquierda y derecha. El comportamiento de liberales y conservadores, es prácticamente el mismo.

Además de esta “mezcolanza” ideológica, hay que sumar los malos gobernantes, las promesas incumplidas y los corruptos. Un mal endémico en nuestro país.

Aquí algunas reflexiones que retratan a la clase política:

El que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre pero que no grite cuando lo pisen”. Emiliano Zapata

No me importa que un político no sepa hablar, lo que me preocupa es que no sepa de lo que habla”. Manuel Azaña

Un pueblo que elige a corruptos, impostores, ladrones y traidores no es víctima: es cómplice". George Orwell

A algunos se les considera grandes porque también se cuenta el pedestal". Séneca

El poder real es el económico, entonces no tiene sentido hablar de democracia.” ~ José Saramago

A los mayores tiranos siempre les gustó tener fama de liberadores". Miguel Delibes

Es más fácil hacer leyes que gobernar". León Tolstoi

Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la Hemiplejía moral”. José Ortega y Gasset

La principal diferencia entre los humanos y los animales es que los animales nunca permitirían que los lidere el más estúpido de la manada". Winston Churchill

Nunca llegarás al final de un viaje si te paras a tirar piedras a cada perro que te ladre". Winston Churchill

Algunos hombres cambian de partido por el bien de sus principios; otros cambian de principios por el bien de sus partidos". Winston Churchill

“Los políticos y los pañales hay que cambiarlos rápido. Y a ambos por las mismas razones.

George Bernard Shaw

Un político divide a la humanidad en dos clases, los instrumentos y los enemigos". Friedrich Nietzsche

Uno de los castigos por rehusarte a participar en política, es que terminarás siendo gobernado por hombres inferiores a ti”. Platón

