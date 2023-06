Adiós, Cocca

El partido del pasado jueves 15 de junio es uno de los puntos más bajos a los que ha llegado la selección mexicana de futbol en su historia, y tomando en cuenta que se viene arrastrando con la más vergonzosa actuación mundialista que se ha tenido desde 1978, la goleada contra Estados Unidos hizo tocar un punto que ni directivos, ni jugadores, ni aficionados conocían. Como consecuencia, y tan solo después de cuatro meses: Diego Cocca ha dejado de ser entrenador de la selección nacional.





En este punto del tema, lamentablemente ya es irrelevante si es una decisión es justa o injusta, el objetivo por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) era dar el mensaje correcto, y no tengan duda de que el mensaje correcto era destituir a Diego Cocca del banquillo técnico. Desde luego que Cocca no es el responsable del pésimo momento que atravesamos como selección pero desafortunadamente para el argentino, le ha tocado pagar los platos rotos. Llegó en el momento menos conveniente y con menos tolerancia en la historia del futbol mexicano, y siendo honestos, a esto le suma que ciertamente sus convocatorias y parados tácticos no se vieron funcionales en ningún momento, y que aparte, popularmente, nunca fue considerado por prensa y afición como el candidato ideal para apagar este incendio. Cocca nunca debió llegar en primer lugar.





Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la FMF, quien apenas tomó el cargo hace menos de un mes, también informó sobre la destitución de Rodrigo Ares de Parga como director de selecciones nacionales. Un directivo gris y sin currículum del cual todavía se desconocen los motivos por los cuales fue elegido para tomar dicho cargo y que al igual que el director técnico, nunca debió haber llegado. Lo cual demuestra, una vez más, la suciedad con la que se ha manejado este organismo. Rodríguez entendió que de alguna manera tenía que demostrar que las cosas serán diferentes bajo su poder y aprovechó la terrible goleada para hacer su primer movimiento ¿Oportunista? Probablemente ¿Justificado? Definitivamente. Por lo pronto ha dado una correcta primera impresión, le toca trabajar hombro con hombro con el también recién llegado directivo, Duilio Davino.





El encargado, al menos de manera interina, para comandar la Copa Oro será Jaime “Jimmy” Lozano, entrenador que ya ha probado que se puede tener éxito con esta misma generación de futbolistas, recordemos que fue el autor intelectual de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio apenas en 2021. Obviamente Lozano no puede hacer magia en cuestión de horas, la Copa Oro comienza ya este domingo y el ambiente está por los suelos, pero se percibe en el entorno que por fin, después de muchísimos meses, se ha dado un paso hacia adelante dentro de nuestra selección, y que no haya duda de que en caso de una buena actuación pueda ser considerado como el entrenador definitivo de cara al mundial 2026. Confianza en el Jimmy, ya es ganancia que durante nuestro himno nacional nuestro DT, por primera vez en ocho largos años, pueda… cantar.





Mario Ramírez / @LaFutboliza