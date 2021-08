Adultocentrismo, problema de todos

Por Leslie Aimé Oaxaca Holguín

La película si tuviera 30 no estaba tan equivocada al mostrarnos que la vida es de los adultos. La ropa, el entretenimiento, las ideas, los pensamientos están basados en la vida adulta como modelo o aspiración de todo.

Se les olvida que los niños y los adolescentes no piensan igual, no son como ellos, los adultos. El mundo es para los adultos, por eso cuando somos niños no podemos esperar crecer, queremos ser adultos, aunque en ese momento no sabíamos que era o como sería cumplir determinada edad.

Pero no es culpa de algunos pocos, mucho ha tenido que ver la cultura y las generaciones antes de nosotros, claro, no es como en la edad media que los casaban a una temprana edad, en ese entonces se veían a los niños como adultos en desarrollo, pero pasamos de un extremo a otro, ahora pareciera que en la niñez no tienes voz o pensamientos, ideas propias de la edad.

El resultado es que cada vez vemos más conductas de los adultos en la niñez, pero no es algo que se haya premeditado o que se haya querido, así ha surgido y si no se pone un alto continuará, un ejemplo muy claro es la forma de vestir, cada vez la ropa de niños y niñas se parece más a la de los adultos. Hablar de adultocentrismo es dejar en desventaja la niñez y la adolescencia.

Aunque las etapas es algo relativamente nuevo que ayuda a posicionar al individuo en un rango de edad según el crecimiento y el desarrollo, a veces las rompemos en cosas que no son dignas de su edad, como el preguntarle a un niño o niña de preescolar si ya tiene novia o novio cuando no saben si quiera que es eso, al preguntar solo se hipersexualiza la infancia, no les toca vivir esa etapa de su vida y no queremos adelantar o presionar sus procesos.

Vemos también el adultocentrismo cuando se minimizan sus ideas y opiniones, incluso se llegan a ignorar. Otras ideas que llegan a influir es decirles o hacerles creer que cuando sean adultos y tengan sus propias ideas podrán hacer o comprar lo que quieran.

Algunas cosas que podemos hacer para superar el adultocentrismo y promover la sana convivencia son:

-Tomar en cuenta las decisiones de los menores.

-Escuchar sus necesidades y sentimientos.

-No tratar de que hagan cosas de adultos cuando aún son muy jóvenes.

-Promover su participación en la familia en cosas que los involucren respecto a su edad.

Ser adultos está bien, pero vamos a respetar cada etapa, los niños son personas con derechos y obligaciones, como todos nosotros, todo a su tiempo, no son carreras, no se trata de quien llega primero a la edad adulta.

No hay que menospreciar la juventud de nadie, tampoco vamos a hacer “lo que nos hicieron”, se trata de romper el ciclo.