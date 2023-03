Lamentablemente desde el principio de los tiempos se ha ligado al género femenino con la ignorancia deportiva, sin embargo, como sociedad hemos ido evolucionando y cada vez es más común ver a mujeres dentro de espacios deportivos, desde canchas amateur hasta cadenas televisivas. Algunas criticadas y otras reconocidas pero independientemente de eso, es un hecho que la presencia y el conocimiento femenino van en aumento.

Hoy se conmemora el día internacional de la mujer, y en este espacio no se pretende ver esta fecha desde otro punto de vista que no sea el deportivo, desde luego que existen mujeres deportistas y comunicadoras deportivas que merecen una columna dedicada para ellas (y en su momento se realizará), sin embargo se ha elegido a las aficionadas como las protagonistas de esta columna porque son simples personas como el autor de este texto. Gente común y corriente que a diario le dedica tiempo a esa pelota y que a cambio no recibe más paga que la satisfacción de hacerlo.

Tampoco vamos a negar la evidente realidad, siendo objetivos es más complicado encontrar a una mujer aficionada que a un hombre aficionado. Puede que precisamente sea esa “rareza” lo que hace tan especial a estas mujeres, pues son aquellas que en algún punto de su vida, probablemente en su infancia, nadaron contra corriente, y nadaron lo suficientemente fuerte como para llegar hasta donde están en este momento, con ese jersey puesto. Existen, están aquí, jugando y estudiando lo que más les gusta, y cada vez son más.

La intención de este escrito está lejos de querer ser “aliado” en este día, no se trata de aplaudir por aplaudir simplemente porque es 8 de marzo, pero es un hecho que la aficionada ha tenido una lucha que honestamente el aficionado nunca tuvo que pelear, y sabiendo que dicha lucha tuvo que empezar desde que solamente eran una pequeña niña… ¿Cómo no aplaudir? Solamente se ha elegido el día correcto para hacerlo.

Ya sea jugándolo, opinándolo o viéndolo, por favor no te detengas, el camino es bastante largo, y probablemente tu misma no podrás ver el resultado final de este movimiento. En este momento tú y tu generación van corriendo con el relevo, llegarán hasta donde les alcance el aire y entregarán el relevo a la siguiente generación. Se pondrá complicado algunas veces pero que camino tan bonito, marcando tendencia mientras vives lo que más te apasiona. El deporte es un idioma universal creado para unir, y en esta generación somos uno mismo. Ve, marcha y grita, grita como lo haces… cuando tu equipo gana.

Mario Ramírez / @LaFutboliza