Afores, Amparo y Amnistía

“Al ladrón, al ladrón! agarren al ladrón!”, gritos del ladrón cuando intenta distraer y escabullirse con su botín, lamentablemente esta semana hemos sido robados por ladrones con fuero, uno ubicado en Palacio Nacional y otros que forman una irracionable mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que no analizan, levantan el dedo, consuman el atraco y dicen que fue por el bien de los ciudadanos.

El traslado de los recursos de las afores de más de 40 mil millones de pesos correspondientes a cuentas de trabajadores con más de 70 años en el sector privado y 75 para los trabajadores del sector público a un fideicomiso con reglas del ejecutivo federal no pretende beneficiar ni a sus legítimos propietarios ni a los trabajadores que se jubilan, su objetivo obscuro y perverso es medir si como ciudadanos dejamos pasar un latrocinio de este tipo, para así, en el futuro cercano, entonces sí confiscar los ahorros de todos los trabajadores de México valuados en casi 6 billones de pesos y destinarlo a obras faraónicas en donde se enriquezcan los hijos, amigos del Presidente en turno.

Para algunos, el término “amparo” podrá ser desconocido, para todos, hasta el día de ayer era el escudo legal que teníamos como ciudadanos para protegernos de los abusos de las autoridades en ejercicio y/o defensa de nuestros derechos, que tenía como efecto que las autoridades no pudieran aplicar una ley, norma y reglamento en tanto no se terminará el Juicio, ayer la mayoría de los Diputados de Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista destruyeron este escudo legal, ahora, podrás defenderte pero la autoridad en tanto no haya sentencia, podrá violar una y otra vez tus derechos.

Para cerrar el circulo perverso de reformas, en contra de lo que dicta la Constitución, que el Presidente pueda amnistiar, dejar libre, a cualquier delincuente se aprobó sea narco, extorsionador, secuestrador, violador, delincuente electoral, casualmente esta reforma se aprueba a velocidad de la luz y será publicada por el Presidente, quien abiertamente ha dicho que quiere esa ley, la pregunta para qué? A quién quiere indultar? A todos los que han violado las leyes electorales? O a quién? A los huachicoleros que han financiado las campañas de Morena? La fiscalía carnal sólo se ha enfocado en investigar a los enemigos políticos del Presidente, pero no a la delincuencia ni organiza ni desorganizada.

Por eso, estamos en el tiempo de los gritos de Al ladrón! Al ladrón! que salen de Palacio Nacional, y se multiplican en las turbas de diputados y senadores de Morena, en junio tenemos la oportunidad de parar a los ladrones, no dejemos pasar esta oportunidad.