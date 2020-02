Decía el gran “Maquío”, en su campaña a la presidencia de la República en el 88, “ el objetivo no es cambiar de amo, sino dejar de ser perros”, y los grandes empresarios se vieron como perros falderos en la cena de la ignominia a la que los citó el presidente López Obrador, en la nueva residencia oficial “el Palacio Nacional”, ya que la residencia oficial de Los Pinos, era sólo una residencia.

Qué vergüenza que entre más grandes son estos empresarios, más agachones, cuando los empresarios mexicanos se han distinguido por su valentía. Afortunadamente no había ninguno de Chihuahua, que se sepa, en la cena donde fueron sobornados, extorsionados por un presidente que los puso como billeteros de la Lotería Nacional y prácticamente ya vendió todos los cachitos en partidas de 20 millones en adelante por cabeza.

Cómo hacen falta empresarios como “el Maquío”. Recuerdo que siendo candidato presidencial, desayunamos con Mario Vázquez Raña en sus oficinas y Mario le decía en un tono un poco de burla, “Señor Clouthier, usted no va a ganar”, y Maquío en lugar de intimidarse, le contestó: “Mire don Mario, en el tecnológico yo era jugador de futbol americano, era quarter back y mi función era abrir el espacio para que otro anotara y eso es lo que yo probablemente estoy haciendo en esta campaña, es parte del juego”. Creo que con esta frase se ganó a Mario quien le prometió y cumplió, darle todos los días una nota en la portada de la sección nacional. En el 2000 ganó Vicente Fox la presidencia, gracias en buena parte a esfuerzos como el de gran Maquío, gran empresario que no tenía necesidad de andar en la política y menos en aquella época que todo estaba a favor del sistema PRI.

Afortunadamente hay algunos grandes empresarios, como el hijo del fundador de Bimbo, Lorenzo Sertvitje, quien anunció hace unos días que va a hacer una contra mañanera todos los días para destapar todas las mentiras como la rifa de una avión, que no se rifará un avión, porque Lotería Nacional sólo puede rifar dinero, además porque el avión no es nuestro, es arrendado.

Por otro lado, en esa misma semana el fiscal Gertz Manero en la mañanera le entregó un cheque a López Obrador por 2 mil millones que según esto los habían recuperado de fraudes en el Infonavit, por operaciones con constructoras que eran una mentira, que para garantizar la rifa del avión, que no es avión. Si es dinero recuperado del Infonavit, ese dinero no es del gobierno, es de los derechohabientes y por otro lado, si ya les bajó 1.5 mil millones a los agachones de las grandes empresas, ¿por qué no dedicar los 3.5 mil millones para comprar equipo médico que tanta falta hace y que la ganancia del sorteo será para eso?, ¿por qué esperar hasta septiembre?





Por otro lado, todos nos preguntamos cómo les va a devolver el soborno a estos empresarios, a los que llamaba la “mafia de poder” e insultó y los hizo culpable de todos los males del país, y ahora los extorsiona en una cena de tamales y atole (¿será con el dedo?) Se dice que al banco Azteca (Salinas Pliego) ya le dieron sin licitación un contrato por 300 millones nomás del gobierno de la CDMX para dispersar las pensiones del adulto mayor. Ya recuperó su inversión.





Qué vergüenza con estos agachones.