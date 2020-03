La manifestación del domingo en diversas ciudades de México, resultó mucho mejor que lo esperado, al menos en la ciudad de México y de Chihuahua, que es hasta donde tengo noticias este domingo que escribo esta colaboración, fueron Miles de mujeres que se manifestaron en contra de la violencia, que López Obrador no le pone las más mínima atención, como a todos los grandes problemas del País. Esto no lo para nadie, la mujer enojada es de mucho cuidado. La consigna fue de que AMLO dejé a un lado su egolatría, su soberbia y deje de echarle la culpa al pasado y se ubique en la realidad que ya lo está sobrepasando. Sino puede que renuncie, dijeron en la consigna principal, ya tiene 15 meses en el poder, como para seguir echándole la culpa a los neoliberales que gobernaron en el pasado.





El lunes 9 que nadie se mueve, va a ser muy interesante lo que suceda, ya que se han sumado muchas instituciones y las mujeres no saldrán de su casa, excepto que sean enfermeras, doctoras, que no puedan dejar a sus pacientes. AMLO intentó por todos los medios de bloquear el movimiento de las mujeres, pasando anuncios hasta de cardenales como Norberto Rivera, pero no le funcionó. Debe de estar muy preocupado, porque ahora sí que su popularidad ha bajado rápidamente, pasando de los 50% a menos de los 40%.





Si a esto le agregamos que el dólar que hace una semana estaba en $18.50, pasó este domingo (hoy) a $21.77, una caída del 15% en una semana, alcanzando niveles de hace meses, va a impactar en la economía de México. ¿Porqué la caída del peso? Resulta que el fin de esta semana Saudi Arabia y Rusia no pudieron llegar a un acuerdo en cuanto a la producción de petróleo crudo, el precio del barril que había cerrado el viernes a $41.61 US Dólares el barril, se cayó a $31.00 en el fin de semana.





El petróleo es nuestra principal fuente de ingreso de divisas, que le pega a la economía, no les quede duda, a menos que López Obrador “tenga otros datos”, pero la realidad va a terminar imponiéndose. Si de por si dicen que Pemex tiene más agujeros que un queso gruyere, ya que el huachicoleo en lugar de bajar con la cerrada de ductos al centro del País, ha seguido siendo cada vez mayor y no sólo eso, ahora dicen que los buques tanques de Pemex no llegan completos al puerto, sino que van haciendo negocios desde alta mar y ya llegan ordenados al puerto.

Agárrense, porque si AMLO no corrige el mal rumbo por el que lleva al país, quién sabe cómo nos vaya.