Por: Carmen Rocío González

En la pasada colaboración señalé que los diputados de Acción Nacional nos anticipamos en la construcción de la agenda legislativa, que ha sido señalada por expertos, podría ser la base para el desarrollo del país en los próximos 10 años.

Por ello, en estas pocas líneas quiero comentar cómo se ha construido esta agenda para México, que buscamos no sólo que los demás partidos de oposición apoyen y hagan suya, sino también los ciudadanos que esperan resultados claros, derivados de propuestas claras y cumplibles.

La agenda nace de tres grandes vertientes: la primera, de las campañas, de las reuniones con vecinos y ciudadanía de los distritos de todo el país, de sus anhelos y reclamos, de lo que esperan para mejorar vida y la de sus familias en los siguientes años; la segunda, muy relevante, de los asuntos clave sobre este gobierno; y la tercera, del análisis y experiencia de actores políticos, legisladores, analistas, empresarios o periodistas. Lo más relevante es la total coincidencia de estas tres vertientes, además de la urgencia de atender ya, antes de que el país se nos vaya de las manos.

A lo largo de estos meses previos a llegar a la cámara, en San Lázaro, las diputadas y los diputados de Acción Nacional hemos realizado diversos foros regionales, donde concentramos y discutimos de manera general los temas de la agenda, qué debe estar y en qué grado de prioridad. La agenda se centra en la reconstrucción de lo que este gobierno ha destruido, leyes, instituciones, políticas públicas, pero sobre todo vidas, ya sea por omisión o por la evidente ineptitud de no saber cómo dar solución a las más sentidas demandas de los mexicanos, salud, empleo y seguridad.

Sabemos que los resultados deben ser visibles en el corto y mediano plazo, sabemos que no debemos perdernos en discusiones estériles o seguir la agenda del que despacha en Palacio Nacional, que lo nuestro deberá basarse en propuestas de, cómo devolver la atención integral a la salud; cómo generar una reactivación económica mínimo a los niveles del 2018; cómo contener los altos índices de delincuencia que se presentan en gran parte del país, que pareciera que este gobierno permite para mantenernos rehenes del miedo.

Considero que, no podemos, ni debemos normalizar el irrespeto a la constitución y las leyes, que a decir verdad el primero en violentarlas es el presidente; no podemos normalizar el reparto de dinero público a diversos grupos, con objetivos meramente electoreras y con altos tintes populistas; no debemos normalizar la muerte de tantos mexicanos, que por malas decisiones de este gobierno ha “transformado” a México en un cementerio.

La agenda legislativa presenta alternativas para generar riqueza, mejor distribución del presupuesto, que impacte de manera positiva a la población para acceder a mejor empleo, educación, cultura y deporte que nos lleven a mejores lugares en calidad de vida.





