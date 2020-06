¿Agitadores profesionales?

No cabe duda de que la 4T quiere desestatizar el país para luego a río revuelto ganancia de pescadores y poder controlar toda la Nación, que la están convirtiendo en un desastre.

Hay un pelao bien bravucón, porque ya ha hecho circular videos el mismo con un lenguaje de carretonero, que me parece que es en respuesta al ser descubierto, ya que hay fotos y videos donde él aparece incitando a la gente para que votaran en contra de la cervecera Contalletions Brands, que ya llevaba más de 900 millones de dólares invertidos con todos los permisos necesarios, que iban a generar cientos de empleos y ya sabes quien dijo que esa empresa no era buena para Mexicali y de un plumazo los detuvieron, causando un desprestigio mundial, que nos está llevando a que no haya inversiones nacionales o extranjeras, que generan empleos y riqueza.

Esa misma persona ahora aparece en Guadalajara, a dos mil kilómetros de Mexicali, incitando a los desórdenes, rompiendo vidrios, rayando las puertas del Palacio de Gobierno (¿Será porque el gobernador de Jalisco ha sido muy claro con la 4T?), con el motivo del presunto asesinato de una persona a manos de un policía municipal de un pequeño poblado, parecido a San Pedro de los Saguaros. ¿Por qué lo escalaron en dos días hasta el Palacio de Gobierno en Guadalajara?

¿Cómo puede estar en Mexicali al frente de un grupo de gentes y poco tiempo después en Guadalajara incendiando patrullas de la policía? La única explicación es que es un agitador pagado para provocar a la gente, crear el desorden y el caos, que la 4T está buscando.

Lo que se ha podido indagar es que se hace llamar Jesus Torres, que fue capacitado durante 4 años en Venezuela, por asesores cubanos, preparándose para organizar y aplicar estrategias para desacreditar y descalificar a los que se opongan al régimen comunista, socialista o populista, como le quieran llamar, el resultado es el mismo: pobreza, escasez de alimentos, de combustibles, de electricidad, de agua, como se encuentra Venezuela ahora, después de haber sido la más grande potencia petrolera de Latinoamérica, muy cercana a Arabia Saudita y nomás comparemos cómo se encuentran unos y otros.

Él dice actuar por sí solo, dice no ser miembro de Morena y menos obedecer ya sabes a quién y por supuesto que con la preparación que trae de mover las masas, sería muy tonto reconocer que anda pagado por ya sabes quién.

Hay que recordar los desmanes que ha habido en la CDMX, donde quebraron vidrios, se metieron a las tiendas y las saquearon, destruyeron la biblioteca de la UNAM, sin que la policía se apareciera nunca. Comparemos con la manifestación de hace dos semanas en todo el país, por esta nueva organización Frena, que fue real y genuina de ciudadanos, fue pacífica y sin ningún desmán.

Nos estamos pareciendo a la época de Luis Echeverría Álvarez, que en aviones del Ejército llevaban campesinos del sureste a invadir tierras listas para el cultivo en Sinaloa, llegando cual vil ladrón a las altas horas de la noche. La cosa era destruir y crear el desorden.

¿Cuántos más agitadores profesionales andarán por el país? Nos esperan tiempos difíciles, tenemos que estar preparados.