Agua, bien de todos, no negocio de pocos

Por: Víctor M. Quintana S.

El acceso al agua potable de calidad y suficiente es un derecho consagrado por nuestra carta magna desde 2012. La ONU, por su parte, instituyó el 22 como Día Mundial del Agua. A pesar de ello, el avance que se tiene en lo referente a este vital líquido no es muy prometedor, por lo que tenemos que actuar en lo personal y en lo social ante ello.

La base de nuestra acción ciudadana es vigilar que el agua, bien público por excelencia, no se convierta en mercancía para el lucro de negociantes y políticos. Es un hecho que algunos productores agropecuarios sin escrúpulos, empresas embotelladoras, mineras, fraccionadores y “desarrolladores urbanos” se apropian privadamente del agua tornándola más escasa para la comunidad.

Proponemos varias acciones que podemos llevar a cabo como ciudadanas y ciudadanos comprometidos con que el agua sea un bien público para todas y todos y para la vida, no una mercancía de la que se beneficien sólo unos cuantos:

Damos por descontado que en nuestra familia hacemos todo lo posible por no desperdiciar el agua: no dejamos llaves abiertas, utilizamos sanitarios de bajo consumo, o les ponemos botellas de agua en el tanque para que se llenen más pronto; nos damos duchas rápidas, etc. Eso es lo mínimo.

Otra tarea a implementar es participar en los movimientos que hay en la comunidad donde vivimos para cuidar el agua y el medio ambiente. Por ejemplo, la iniciativa Salvemos los Cerros de Chihuahua realiza un excelente trabajo para cuidar los cerros de la voracidad de los fraccionadores, pues son decisivos para la recarga de los acuíferos de la ciudad. ( https://es-la.facebook.com/salvemosloscerrosdecuu ). En Ciudad Juárez hay muy interesantes movimientos que defienden El Parque Chamizal y el área de Samalayuca para que no se sigan cortando árboles en un caso y para que no se establezca una compañía minera, en otro. Si no podemos participar más activamente, cuando menos podemos difundir la información que generan y hacer conciencia entre nuestras amistades.

También tenemos que vigilar cómo se conducen las y los diputados que nos representan, federales o locales, en los asuntos relacionados con el agua. Por ejemplo, demandarles por qué no se ha discutido y aprobado la nueva Ley General de Aguas propuesta por la coalición Agua para Todos, Agua para la Vida. O solicitar al Congreso de Chihuahua que nos informe cómo se está llevando a cabo el Plan Estatal Hídrico.

Una cuarta tarea es vigilar el desempeño de la Junta de Agua de nuestro municipio. El que sean organismos autónomos no los sustrae a la vigilancia y a la participación ciudadanas, todo lo contrario. Por ley, estos organismos deben establecer consejos de administración donde estén presentes representantes de la ciudadanía y deben rendir cuentas de la administración del agua y de sus recursos en general. (Art.20 de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua) ¿Por qué es importante esta tarea? Porque es en las juntas de agua donde muchas veces se hacen dos tipos de negocios, convirtiendo al agua en mercancía: la autorización de fraccionamientos y tomas industriales y comerciales, así como las “cajas chicas” para campañas electorales.

Además, es necesario que estemos informados y exijamos cuentas de la atención que las autoridades prestan a los graves problemas del agua en nuestro estado: la sobreexplotación de pozos de aguas subterráneas, los “pozos piratas”, la sobre concesión de volúmenes, la extracción ilegal del recurso hídrico de fuentes superficiales y, en la raíz de todo esto, el deterioro de los ecosistemas donde se genera el agua: las sierras, las montañas, los pastizales.