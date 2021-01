Aguas Profundas | CFE miente y Pemex se quema

Hay una doble crisis energética: en CFE la falta de inversión provocará más apagones en el mediano plazo y en Pemex los incendios en sus instalaciones son un aviso de un peligroso futuro ¿Se acuerdan de San Juanico? Bueno. No tarda.

Primero el apagón: Cuando director de la CFE, Manuel Bartlett, sale a culpar a la electricidad generada por fuentes renovables del apagón que dejó sin energía a 10.5 millones de usuarios, una cuarta parte del país, miente rotundamente. Es imposible que la falla provenga del lado del generador, más allá de si es o no eólico, solar o nuclear. No importa, el CENACE es la autoridad que determina el balance energético en todo el país, no la CFE, de entrada; las explicaciones las tiene que dar el responsable del mercado y ese no es Bartlett.

La CFE tiene la obligación legal de invertir en el monopolio natural que es la transmisión de energía, los privados que generan electricidad o que compran energía pagan por este servicio, cuando el director lo niega miente completamente. Lo que no quiere reconocer Bartlett es que la reforma energética hizo obligatorio el pago de la transmisión, el transporte de electricidad -por decirlo en términos llanos- tiene un costo que se paga y, de hecho, este monopolio le garantiza de por vida ingresos a la CFE.

La CFE mintió cuando presentó un documento apócrifo de protección civil de Tamaulipas, ya los demandaron y tendrán que explicar de dónde lo sacaron. El director de Operaciones de la CFE, Carlos Morales Mar, es el primer responsable legal de todo este entuerto. Sin inversiones en transmisión estos son los problemas que generan. No hay que olvidar que en Yucatán, en el 2019, usaron el mismo pretexto para dejarlos sin electricidad: hubo un incendio que nadie vio en unos pastizales en la península.

¿Qué le da valor al director de CFE? Hasta donde se sabe está protegido en su accionar como funcionario público porque todo lo que hace, en teoría, es por el bien de la nación, es abogado, algo le sabe a la protección constitucional en sus dichos y hechos. Por eso se atreve no sólo a hacer a un lado al CENACE, sino también a la CRE que no ha dicho esta boca es mía.

Si alguien quiere saber la verdad se necesita mucho más que sus explicaciones erradas y fuera de contexto. Se necesita una comisión técnica que explique lo que pasó.

En Pemex el problema del mantenimiento es cada vez más grande. A lo largo de los últimos 18 meses la falta de inversión derivó en al menos 15 accidentes graves que incluyen a las seis refinerías que hay en el país, instalaciones de Pemex Exploración y Producción, la última fue un incendio en la terminal marina de Dos Bocas en Tabasco.

Pemex se está cayendo a pedazos por la falta de mantenimiento, los reportes que se tiene de las refinerías, sobre todo, son de escándalo. Están trabajando con niveles de inseguridad industrial enormes, nunca antes vistos por el propio sindicato que ya buscó al director general, Octavio Romero Oropeza, para explicarle el tamaño de la crisis y, a pesar de la urgencia, no ha sido recibido.

Tres refinerías están a punto de una falla importante: Salamanca, Salina Cruz y Cadereyta. Toda la región marina de PEP no hizo mantenimiento mayor en 2020 y los últimos reportes de Pemex Logística informan sobre la necesidad de invertir en ese rubro, con urgencia.

Buzos

1.-Murió Mario Rubicel Ross García, es líder de la sección 44 del sindicato petrolero, que buscaba dirigir el sindicato tras la renuncia de Carlos Romero Deschamps en noviembre de 2019.