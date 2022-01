Aguas Profundas | ¿Claudio defiende a Lozoya?

¿A poco Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad -MCCI-, de Claudio X. González, va a ayudar al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en el caso Odebrecht? Parece que sí.

Le cuento. Un juez ordenó liberar al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso de AgroNitrogenados; pero continuará en prisión por el caso Odebrecht que sigue bajo investigación, iniciada en 2017 por la entonces PGR, cuando citaron al entonces director de Pemex TRI, Carlos Murrieta, junto con otros funcionarios menores en calidad de testigos.

Casi cuatro años después hay una version pública de la denuncia de Pemex en la FGR y de sus declaraciones, y ahora, gracias a la apertura, se tienen claras dos cosas: hay un complejo entramado de trámites internos de la petrolera ya sea para aprobar grandes proyectos de inversión o para otorgar contratos y se requiere de un gran número de funcionarios involucrados en cada una de las etapas en las autorizaciones.

Las declaraciones exponen los rigurosos procedimientos administrativos que se siguen y eso no implica que cada uno de los firmantes tengan una participaciòn mayor. De hecho, la investigación realizada a la par de la PGR por la Auditoría Superior de la Federación en el caso de Odebrecht deslindaron responsabilidades de cada contrato y participante y denunciaron a los funcionarios que realizaron actos indebidos.

Ahora, de la revisión de las declaraciones contenidas queda claro que los declarantes describen de manera amplia la serie de tramites internos de Pemex así como la cantidad de trabajadores que intervienen en ellos .

Y el problema ahora es que MCCI, cuyo presidente es Claudio X. González, publicó en su portal de internet, las versiones integras, los documentos completos, que son parte del expediente de la carpeta de investigación en un caso que sigue abierto.

Cuando MCCI hace públicos los documentos contenidos daña el debido proceso y eso le podría abrir la puerta al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, porque además en la comparación de los documentos, públicos contra censurados, ninguno de los hechos relatados están asociados a los delitos que Pemex denunció: enriquecimiento ilícito y cohecho, al menos eso dicen en la FGR.

Ahors si que como dicen en el pueblo, “no me ayudes compadre”.

Buzos

1.- El Tribunal Superior de Justicia de la CDMX dictó el viernes pasado medidas cautelares a favor de Oceanografía (OSA), de Amado Yáñez, y ahora Citibanamex no puede vender lo que tenga de ellos y esté en su poder, más aún,varios acreedores de OSA con demandas y juicios activos contra Banamex amenazaron con iniciar acciones legales hasta contar con garantías de los adeudos que tiene la institución. Para mayor confusiòn, en la 4T se corre el rumor de que el ex director de Pemex estaría dispuesto a declarar contra el ex titular de Hacienda, así como contra Citi, ya que lo habrían obligado a instrumentar la quiebra de la naviera para entregárselo a un grupo empresarial cercano al ex canciller.

2.-Para la anécdota. De los 25 candidatos a secretario general del STPRM sólo uno no ofreció plazas a cambio de los votos: Ricardo Aldana, porque no hay. Desde otra trinchera, hay buen avance de Arturo Flores, nos dicen que trae del brazo a a las secciones 34, 35, 40, 43 y 46.





