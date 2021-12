Aguas Profundas | El Padrino Aldana en el STPRM

En el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el líder moral es Carlos Romero Deschamps, la 4T hace una de sus bonitas maromas, aprendida después del desastre que hubo con los trabajadores de ICA en la refinería de Dos Bocas en Tabasco y que se repitió después con los de Samsung Engineering: necesitan estabilidad y certidumbre.

En Dos Bocas sigue la sensación de que fue CATEM y el equipo de Pedro Haces los que iniciaron la bronca con la gerencia y la rebelión contra la CTM a pesar de que se hicieron a un lado en cuanto se lo pidieron. Se sabe que el FAT estuvo involucrado en la gresca, que fueron los organizadores, pero son aliados y eso los vuelve intocables.

El entonces gobernador Adán Augusto López prefirió la CTM, el Sindicato Estatal de la Construcción, liderado por Ricardo Hernández Daza, a pesar de las denuncias de que los trabajadores deben pagarle mil 500 pesos semanales como cuota.

La revuelta los hizo reflexionar. La STPS, de Luisa María Alcalde, no quiere problemas y menos ahora que la refinería de Dos Bocas pasó su punto de no retorno; ahora tienen que terminar lo iniciado y tienen retos enormes, de entrada, un atraso muy importante y poco dinero.

Necesitan certidumbre en el proyecto y en la empresa productiva del Estado a la que le acaban de crear una enorme comercializadora que sólo le reporta al director Octavio Romero y para eso necesita a los expertos, a los que saben.

Como en la escena del padrino: “Just when i thought i was out, they pull me back in”, de la que luego se hace un remake en The Sopranos con Silvio Dante la frase se repite “pull me back in”, así le pasó a Ricardo Aldana, ya estaba afuera, en el retiro y, de nuevo, tiene que estar al frente. Lo buscaron de la 4T, lo llamaron, le pidieron volviera. No quieren darle el sindicato a uno de los opositores, que siempre fueron un problema para la gerencia.

El presidente tenía sus candidatos a suceder a Romero Deschamps. Aldana no era uno de ellos y por eso se hizo a un lado y el líder buscó la jubilación, parecía el fin de una época, se quedaría Manuel Limón a cerrar las cuentas, a arreglar lo posible, a trabajar la transición y durar lo que se pudiera.

Pero llegó la pandemia, el Covid 19 no respetó los planes presidenciales y su gallo, a quien ya le había dicho que sería el nuevo líder, José Salud Ramón Magaña, murió en agosto pasado; otro de sus alfiles, Mario Ross García, que también tenía la promesa presidencial de ser el líder murió en enero.

Ricardo Aldana va a ser el líder porque Manuel Limón quedó muy dañado por las secuelas del Covid 19, no puede ejercer el cargo y necesiten quien tome las riendas.

“Justo cuando pensaba que ya estaba afuera, me volvieron a meter”.

La elección en el sindicato petrolero se hará el 31 de enero por medio de voto electrónico, sistema digital que se utilizará por primera vez. Serán cinco etapas: convocatoria, registro de todos los votantes, registro de candidatos y del 20 al 29 de enero serán las campañas electorales, y la votación será el 31 de enero. Ese mismo día se darán a conocer los resultados.