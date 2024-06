Aguas Profundas / Exploración minera a consulta

En México por consultas ciudadanas no hemos parado: Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec, el AIFA, la planta de Constellation Brands y ahora ¿Consultas para la exploración minera?

Pues sí, es el plan y obvio esto va a frenar a esa industria. México pasaría de exportador a importador de minerales y saldría de la lista de los 10 productores más relevantes de los 17 minerales más importantes en el ámbito mundial.

A la industria le urge porque los yacimientos que hay se están agotando y eso afectará a muchas cadenas productivas. La minería está vinculada a industrias como la automotriz, farmacéutica, química y a la fabricación de equipo médico, por decir algunas.

¿De qué sirve saber que el 70% del territorio nacional tiene potencial geológico sí solo el 27% ha sido explorado, si en lo que va de esta administración no se ha emitido ni una concesión minera?

La exploración sirve para saber si vale la pena echar a andar un proyecto minero y cualquier consulta sale sobrando sin ella.

El tiempo corre, someter a consulta los proyectos antes de saber si existen o no recursos será una pérdida de tiempo; será generar expectativas sin sustento sobre empleo o desarrollo a las poblaciones porque podrían no confirmarse las reservas.

Se habla del derecho a una consulta previa, libre e informada, adecuada culturalmente y de buena fe, cuando el terreno sujeto a concesión esté habitado por una comunidad indígena o afromexicana, pero la consulta es totalmente inoperante e innecesaria para la exploración porque son obras y trabajos realizados para identificar depósitos de minerales o sustancias; sirve para calcular y cuantificar posibles reservas de los mismos.

La exploración es para la minería lo que la investigación y el desarrollo en otras industrias y la Ley Minera habla de cancelar las concesiones en las que se realicen obras y trabajos que no cuenten con la autorización de las autoridades en materia de consulta indígena o afromexicana.

Este proceso afecta a la minería que ni siquiera puede empezar a planear nuevos proyectos y eso significa perder millones de pesos en inversión, empleos e impuestos. En síntesis: se deja de aprovechar la riqueza del subsuelo por falta de exploración y las trabas que le ponen.

A cielo abierto

