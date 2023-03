Aguas profundas | La crisis de Pemex Logística

Uno de los problemas más grandes que tiene Pemex Logística es el costo de transporte de combustibles. Por ducto, el transporte de gasolina, diesel o Gas LP cuesta, por barril, 0.08 centavos de dólar, por tren el costo es de 0.48 centavos, por buque alcanza los 0.15 centavos, y, ya instalados en el exceso, por hule, como le llaman a las pipas los petroleros, el costo es de 1.08 dólares.

Lo que nos dicen trabajadores de Pemex es que los últimos dos accidente fuertes que hubo en la empresa corresponden al área de logística y uno fue en la refinería de Minatitlán y otro en el centro de almacenamiento de Tuzandépetl, en las cavernas de Veracruz en donde se pueden almacenar hasta 8 millones de barriles.

Estos dos accidentes, nos cuentan, tienen que ver con problemas de mantenimiento que no se han arreglado, las probables causas tienen que ver con que no se elaboraron análisis de riesgos porque la empresa encargada de hacer esa tarea, medir la concentración de gases, no existe, desapareció junto con un montón de proveedores a los que no les pagan.

En las cavernas de Tuzandépetl hubo dos muertos y al menos cinco desaparecidos que no han sido reportados como fallecimientos, se trata de los desaparecidos Hugo Cruz Acosta, de Nanchital; José Dimas Pérez Solís, de Centro; Gabriel Obed Canseco Pacheco, de Agua Dulce, y José Alfonso de la Cruz, de Villahermosa.

Lo que nos dicen es que esta crisis se pudo evitar si en lugar de pagar pipas se hiciera el mantenimiento correcto y completo porque la petrolera paga 13 veces más caro los viajes que se hacen para transportar petrolíferos, es el más alto del mundo y, entonces, a la compra innecesaria de pipas por 85 millones de dólares, se le suma un precio irreal que, a pesar de que está probado que es el más caro del mundo, no merece ni siquiera una observación de parte de la Auditoría Superior de la Federación.

La realidad es que no sabemos cómo es que los costos fueron calculados en esta administración o en la anterior cuando se buscaba privilegiar los movimientos entre los diferentes puertos, sin embargo, por el costo de la infraestructura (garzas, grúas, etc) que se requiere se pensó en que lo hicieran los privados, pero como en la 4T la idea es que todo para Pemex o nada, pues se quedaron con nada.

El daño oculto de la pésima implementación de combate al robo de combustibles, se encuentra en que, como resultado de las acciones tomadas por Javier González del Villar, director de Pemex Logística, todos los ductos de transporte de combustibles fueron dañados de una forma que hoy en día sigue desconocida.

Buzos

1.- La principal fortaleza de una petrolera radica en sus reservas petroleras. Durante 14 años, las reservas probadas (1P) de Pemex presentaron una declinación, ya que lo que se extrajo en esos años no se repuso. Es hasta la actual administración que esto comenzó a revertirse a través de una estrategia planeada para recuperarlas.

Durante los últimos cuatro años, las reservas 1P que se extraen se restituyeron al 100%, para ubicarse en 7,400 millones de barriles de crudo equivalente. Según Octavio Romero, director de Pemex, esto fue posible porque se privilegió a las inversiones en la actividad exploratoria y desarrollos de campos en áreas terrestres y aguas someras, al mismo tiempo que se fueron incorporando reservas mediante los procesos de recuperación secundaria y nos adelanta que para 2023, se prevé que la recuperación siga al alza.