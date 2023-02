Eduardo Fernández Ponce “Cuantas cosas perdemos por miedo a perder”



En pasados días el presidente Obrador, acompañado de Marcelo Ebrard, otorgó al dictador cubano Miguel Díaz-Canel, la Orden Mexicana del Águila Azteca que constituye la condecoración de mayor jerarquía que otorga un jefe de Estado a un extranjero. A decir de ello, por su cooperación en temas de salud y la amistad fraterna con el pueblo cubano.

Esta singular medalla chapeada en oro tuvo su origen en 1933, siendo presidente Abelardo L. Rodríguez, constituyéndose en el Gran Maestre de la Orden y el Gran Canciller de la Orden y presidente del consejo, el secretario de Relaciones Exteriores, con la tarea diplomática de hacer patente el reconocimiento y agradecimiento por servicios extraordinarios a la Nación Mexicana o a la humanidad a aquellos extranjeros que a criterio “exclusivo” del presidente de la república fueran merecedores de la misma.

La lista de galardonados desde su creación es considerable, entre los destacados está: la Reina Isabel II, Mario Vargas Llosa, José Mujica, Nelson Mandela, Nelson Rockefeller, Bono, cantante y activista irlandés, Cristina Fernández, ex presidenta de Argentina, Rigoberta Menchú, premio nobel de la Paz, Giovanni Sartori politólogo italiano, Michelle Bachelot, ex presidenta de Chile, Roberta Jacobson, ex embajadora de EU, Bill Gates, etc.

También se otorgó a Hared Krushner, (yerno de Trump) que seguramente Peña Nieto trató con ello de disminuir el tono álgido de las ofensas de su suegro, cuando declaraba insistentemente desde su campaña: "Cuando México envía a su gente no manda lo mejor sino que manda personas con muchos problemas y traen drogas, crimen y son violadores”. Se agrega a la lista el Gral. Rafael Leónidas Trujillo, genocida y dictador por tres décadas de la República Dominicana. También se otorgó en 1988 a Fidel Castro, el eterno dictador cubano que suprimió todas las libertades para imponer un socialismo de Estado, con el continuismo de su hermano Raúl.

No obstante ello en pleno siglo XXI, en días pasados el presidente Obrador en su gira por Campeche recibió al sucesor de los Castro, Miguel Diáz-Canel, en calidad de jefe de Estado de esa isla caribeña, que ha prolongado la dictadura y el sufrimiento de su pueblo. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, existen mil 34 presos políticos en Cuba, muchos de los cuales fueron encarcelados por protestar contra el régimen en julio de 2021, por carecer de libertades civiles y políticas, pilares elementales para poder decidir el rumbo democrático de toda una nación.

Nos parece grave que se haya otorgado la Orden Mexicana del Águila Azteca a un dictador como Díaz-Canel, que en nada abona la agenda democrática que se tambalea cada vez más en México, pues el mensaje es claro hacia los electores en 2024.

En otro contexto y recordando a Octavio Paz, (premio Nobel de Literatura por la Academia Sueca), que demostró su vena política cuando participó dentro de grupos de izquierda en 1929 en la lucha por la autonomía de su universidad, para después distanciarse sin mostrar nunca ocultamiento alguno de su pasado comunista al venir su desencanto. En su obra: El Laberinto de la Soledad, describe la soledad de los mexicanos como un sentimiento de inferioridad e inseguridad. Es quizá esto lo que nos hace elegir a políticos que olvidan sus compromisos y se dedican a hacer negocios con dinero público, por lo que sería mejor premiarlos con la Orden Mexicana de Arresto Carcelario.

