Aguirre 3.0

Mario Ramírez





Después de haber ganado la Copa Oro 2023, Jaime “Jimmy” Lozano fue elegido oficialmente como el director técnico de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026. La afición se convenció de que a pesar de no ser un entrenador de renombre, el Jimmy merecía esta oportunidad por haber ganado algo en medio de la crisis más profunda del futbol mexicano en las últimas décadas, a lo cual se le podía sumar su medalla de bronce en los juegos olímpicos de Tokio. Un año más tarde estamos en esta columna comentando que Lozano ya no es nuestro entrenador debido al rotundo fracaso que se vivió en la Copa América y que en su lugar llega, por tercera vez, Javier Aguirre. Hablemos de la última decisión de la Federación Mexicana de Futbol.





Javier Aguirre es el nuevo director técnico de la selección nacional, y siendo sincero, este simple aficionado no es ningún fan del Vasco. Se le respeta la carrera que ha hecho y ha mantenido como entrenador en España, es algo que ningún otro DT mexicano ha logrado, sin embargo es un estratega que ciertamente siempre se ha caracterizado por apagar fuegos, y nunca por construir algo. Aguirre simple y sencillamente en los momentos importantes se cae. Ahora bien, la verdad es que la FMF tenía muy pocas opciones realistas sobre la mesa y si acaso había una alternativa para hacer más aceptable la llegada del Vasco, se hizo con la integración de Rafael Márquez como auxiliar.





Este aficionado no aplaude la llegada de Rafa como tal, lo que aplaude es que por primera vez en los 24 años que tiene viendo el futbol, la federación ha tomado una decisión a largo plazo. No a uno, ni a dos, ni a tres ni a cuatro, sino a seis años. Y por supuesto que esta decisión viene incluida con muchos peligros potenciales, muchísimas cosas pueden salir mal, de hecho son tantas que ocuparía otra columna entera para abordarlas todas. Así que no, no se trata de celebrar por celebrar, simplemente da gusto que se haya tomado una decisión con miras hacia el futuro no inmediato. Y claro que nos hubiera encantado una planeación de este tipo desde hace seis o nueve años (o mínimo desde Qatar) porque después de todo la Copa Mundial que más nos importa es la del 2026 por ser locales, pero eso de dejar todo para el final es una costumbre a la cual todo mexicano se aferra y obviamente la FMF no es la excepción.





Todo el apoyo para Javier Aguirre a pesar del asco que hasta la fecha un sector de la afición siente hacia él, todo el apoyo para Rafa Márquez a pesar de su poca experiencia, y todo el apoyo para la selección mexicana en medio de los días más oscuros de su historia moderna. Porque recuerden, tanto en los juegos olímpicos como en los mundiales, este es tu país y es quien te representa, no importa si los ves o no, si los conoces o no, si los sientes o no, de México eres y a México apoyas, en el deporte y en donde sea, este país no es para tibios. Prohibido bajarse… de la trajinera.





Mario Ramírez / Tiktok: @la.futboliza