Agujero Negro

Mientras la Doctora Claudia Sheinbaum Presidenta de México destino aproximadamente 4 mil millones de pesos para llevar a cabo un programa de bacheo en toda la República, la Gobernadora María Eugenia Campos ha propuesto un gasto de más de 9 mil millones de pesos para remodelar 185 kilómetros en el noroeste del Estado, sólo para remodelarlo. https://www.elheraldodejuarez.com.mx/local/chihuahua/de-chihuahua-a-sonora-carretera-conectara-al-norte-precios-ruta-y-lo-que-sabemos-8399157.html .

Cotidianamente leemos como la dirigente estatal “beneficia” agricultores, niños, amas de casa o estudiantes regalando un poco de dinero por aquí por allá, recursos que no tienen un efecto multiplicador real en la economía de las familias. Si por un lado regalas cobijas por el otro se las quitas “actualizando” los impuestos vehiculares por citar un ejemplo. Los recursos públicos deben tener la condición de ser eficientes, donde cada peso invertido ayude al mayor número de personas y de esa forma ir derramando los beneficios del gasto público.

Dígame usted amable lector ¿a cuantas personas (suponiendo que se haga bajo un minucioso estudio económico) ayuda la construcción de un presón o abrevadero en el campo? Y ¿a qué costo? Todas esas obras que regularmente son opacas y con elevación de precios tienen poco efecto en la población, no hay información grafica o financiera al respecto y las externalidades positivas son escasas. Esos más de 9 mil millones de pesos por remodelar una carretera se necesitan en este momento en la generación de otras alternativas de transporte en las grandes urbes como Chihuahua o Ciudad Juárez, donde el tráfico cada día está peor y nuestras calles citadinas son una extensión de las condiciones rurales de nuestro estado.

No dejaré de insistir que no necesitamos sentir el revoloteo de una mariposa en Japón (efecto mariposa muy usado para justificar las crisis económicas), cuando todas las consecuencias negativas o positivas que tenemos se generan en nuestro entorno. Mientras los Diputados están distraídos en la instalación de sus comisiones, arreglándose la vida, los Chihuahuenses no terminan de salir del hoyo negro que consume sus ingresos y su tiempo.

Con un número creciente en la actividad económica informal en México, “las empresas informales constituyen cerca de 90% de las empresas y absorben cerca de 40% del capital y 55% del empleo”, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/MDEI/MDEI2022.pdf Los Chihuahuenses se han volcado a instalar puestos de comida en plena vía pública; aumento de los Tianguis; vender cualquier cosa por internet para poner comida en sus mesas y eso no es ninguna figuración, es la realidad económica. Antropólogos, Abogados, Contadores, Psicólogos, Ingenieros etc., haciendo chambitas para salir adelante.

El gasto público no es para lucimiento de una persona, es para mejorar la vida de los ciudadanos, mientras se sigan “planchando” los acuerdos entre políticos no podremos salir de este agujero negro llamado economía.





Maestro en Finanzas. Economista

