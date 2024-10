Tuve la semana pasada, la oportunidad de asistir y ser parte del reconocimiento que el fideicomiso ¡Ah Chihuahua! Realizó para decenas de miembros de la sociedad que han tenido a su alcance el poder organizar eventos multitudinarios, seminarios, convenciones, asambleas, congresos, etc.

Durante varios años han existido personas que aceptaron el reto, una opción que no es sencilla, mucho menos tranquila, es riesgosa y cansada.

A ese esfuerzo e interés por mostrar que somos ciudadanos de una de las más bellas ciudades del País, con infraestructura, servicios y atractivos de primer nivel. Donde lo primordial, lo que más es recordado, es su gente, el trato amable hospitalario, típico de los Chihuahuenses, donde aún nos damos los buenos días en la calle, o nos decimos provecho al entrar a un restaurant, o bien, asistimos en dar instrucción de cómo poder llegar a su destino a los visitantes que por un momento se extravían.

Así pues, con apoyos logísticos de empresas y organismos de gobierno y descentralizados, se han llevado a cabo eventos de alcance mundial, de expositores de reconocimiento internacional, profesionales reconocidos, y como fue recientemente el conferencia mundial de Clústeres de Transforming Communities foro Inclusión (TCI), que busca llevar a nuestra comunidad a los niveles de referencia mundial de desarrollo económico, con inclusión, desarrollo armónico de las comunidades y trabajo comunitario, donde el esfuerzo tiene su recompensa a través de una estructura organizada, no como los insostenibles subsidios a no hacer lo más mínimo por ello.

¡Ah Chihuahua!, la secretaría de Turismo del Estado, el Centro de Convenciones y los involucrados en realizar el reconocimiento que menciono de inicio, hacen con este sencillo, pero sentido reconocimiento, que se mantenga el espíritu para que busquemos, como se mencionó en el mismo evento, como proyectar la ciudad, pero, además, poder genera una enorme cantidad de empleos que giran alrededor de ellos.

Felicidades y gracias, gracias por no dejar pasar ya el tiempo para dar ímpetu y emocionar a los que pueden seguir siendo los actores promotores y gestores.

Quiero aprovechar para decir, que, aunque me tocó a mí estar en el evento, que fue la Convención Nacional de Index de 2018, el equipo de Index Chihuahua y el entonces director, Lic. Cesar De La Garza, fueron la columna vertebral del éxito, de las emociones que se produjeron y el reconocimiento de la comunidad industrial Index por Chihuahua.

Cierro con la reflexión, el ver ahora que el gobierno federal se vuelve omnipotente, autoritario y sin dar pie a ser cuestionado, la cerrazón promovida por la reforma a no poder apelar a las reformas constitucionales, hacen ver la prisa por mover las reglas supremas del país a contentillo, sin dar oportunidad de análisis y búsqueda de equidad y que los más de 90 millones de personas que no votaron por ellos puedan tener voz y mostrar sus inquietudes e inconformidades. Contrasta con lo que el tema de hoy promueve, la voz y acción de la ciudadanía, buscando crecer y dar oportunidades, comparado con la unilateralidad, el dominio que hace unos 30 años empezamos a gestar se eliminará, y ahora vuelve como un golpe de estado dominando las instituciones por parte del partido en el Gobierno, que esta expresión creí ya no la íbamos a emplear y que sonara tan peligrosa.

Sigo creyendo que debemos tener una sociedad con más voces, que hagan más eco en toda la población, en todos los rincones de la sociedad, donde podamos mostrar la clara evidencia de la manipulación, de la mentira y los otros datos, y promover acciones que tengan más vida futura, prosperidad compartida y bienestar real, no comprado a medias y endeble.

Felicidades ¡Ah Chihuahua!





Maestro en administración de negocios. Expresidente de Index Chihuahua

lcramirez132000@gmail.com