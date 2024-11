Ahí viene el lobo... 

Se podrá acordar usted de aquel viejo juego en el cual la amenaza del lobo que venía y venía, pero no llegaba, bueno, parece que, con el régimen autoritario de la 4T, hoy en día está muy próximo a llegarnos el lobo y nos comerá.

Ahora, justo hace menos de una semana la re elección de la encargada de proteger los derechos humanos Rosario Piedra Ibarra, que dicho sea de paso exhibió de fea manera a la presidenta Claudia Sheimbaum Pardo, la cual al parecer tenía otra candidata sin embargo el poder tras el trono definió que fuera nuevamente Piedra y los alfiles del EX; Adán Augusto líder del senado implementó la orden para la reelección de Rosario Piedra Ibarra. Un claro traspié para la presidenta Claudia Sheimbaum que no pudo disimular la molestia en la mañanera al día siguiente de lo sucedido. Bueno, a todo esto, ¿quien realmente gobierna? Usted tendrá el mejor juicio.

También por si fuera poca esta exhibición monumental, y, a pesar de que la presidenta Claudia Sheimbaum Pardo ha comentado que no habrá una reforma fiscal. Se ha hablado que en su momento se buscaría impulsar una reforma político-electoral, sin embargo, no una reforma fiscal. Bueno hace un par de días salió el líder en la cámara de diputados Ricardo Monreal a confirmar que, sí están revisando impulsar una reforma fiscal integral, con un fin distributivo de la riqueza para buscar una sociedad más justa e igualitaria.

Esto de justa e igualitaria la sociedad en cuanto a la distribución de la riqueza suena más a cuentos chinos que nos sigue diciendo el régimen autoritario de la 4T. Debemos esperar a ver los detalles con los que vendría la reforma fiscal, pero de entrada le puedo garantizar que viene a seguir menoscabando a la clase media. Gran cantidad de votos para el refrendo del régimen de Morena vinieron de dicha clase socio económica. Pero al régimen de Morena no le importaría dar un golpe más en este sector de la población, o a caso ¿pensaría usted que van a tocar a los grandes capitales? Claro que no, ellos estarían blindados. Ahora esto suena muy lógico en el sentido de que las finanzas públicas cada vez están más comprometidas y los programas sociales siguen en aumento y no hay de donde se sostenga dicho dispendio de recursos. Esto se suma a la falta de inversión por parte de nuevas empresas, podemos revisar el dato al mes de noviembre donde el crecimiento de nuevos patrones en el Instituto Mexicano de Seguro Social fue negativo. Súmele a este que Moodys la calificadora de riesgo internacional le ha bajado la calificación de riesgo país México a negativo, esto seguirá ahuyentando las nuevas inversiones extranjeras.

Se comienza a fraguar un escenario muy complejo para el tema económico nacional que a su vez impactará directamente en los que más cargamos a la economía que somos la “clase media”. Ahora si como decía el juego: ¿lobo estás ahí si o no? Al tiempo.