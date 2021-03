Ahora enseña los dientes

El inquilino de Palacio Nacional está enseñando los dientes de dictadorzuelo, ya no son sólo las orejas que hablábamos en otra colaboración anterior, ahora es con la reforma eléctrica, que afortunadamente los jueces no se han roto y lo han bateado. Muy bien por el juez Juan Pablo Gómez Fierro, que fue el primero en batear la iniciativa del dictadorzuelo y volvió a hacerlo a pesar de las amenazas de Palacio Nacional.

El inquilino de palacio mandó primero “El acuerdo de política de confiabilidad, continuidad y calidad en el servicio eléctrico nacional”, el cual pretendía ponerle todas las trabas a la producción de energías limpias y darle el monopolio a la CFE, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le dijo que no, que su acuerdo era inconstitucional.

Luego mandó una iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica Nacional, y los diputados de su partido Morena y sus satélites la aprobaron de inmediato, sin quitarle o ponerle una coma, la que fue impugnada por muchas empresas y fue cuando el juez en materia económica, Juan Pablo Gómez Fierro, determinó la suspensión temporal de la aplicación de dicha reforma a la ley, el dictadorzuelo se enfureció, ya que no soporta que alguien lo contradiga y pidió al presidente de la Suprema Corte que llamara a cuentas e investigara al juez Gómez Fierro, porque seguramente estaba al servicio de particulares y trasnacionales, cosa que el presidente de la Suprema Corte hizo, pero el juez no se dejó y volvió a darle amparos a otras solicitudes, además se sumó el juez Rodrigo de la Pesa, que también concedió algunos amparos, declarando a la reforma eléctrica como inconstitucional, lo que acabó de enfurecer más al inquilino de palacio y dijo que iba a mandar una reforma constitucional para que no volvieran a contradecirlo.

Unos diputados de Morena, queriendo quedar bien con su mesías, metieron una iniciativa para que nadie se pudiera amparar contra una iniciativa de ley del presidente, o sea una dictadura pura, ni más ni menos, por supuesto que tampoco pasará por ser totalmente ilegal.

En una de sus mañaneras acusó a los jueces, a los periodistas y a dos empresarios muy grandes de que no pagaban la luz a la CFE, dijo como siempre sin presentar pruebas de nada, pero de inmediato le respondieron de BIMBO y de OXXO, con datos y cifras, que en ambos caso tiene plantas eólicas para surtir en ambos casos alrededor del 70% de su propia electricidad, sin dañar al medioambiente, dieron cifras de lo que eso representaba en protección al medioambiente y es realmente muy plausible lo que estas empresas están haciendo por el bien de todos los mexicanos, pero además cada una de ellas pagó a la CFE más de $1,700 millones de pesos por la electricidad que le consumieron el año pasado (el 30% restante).

Se le olvida al dictadorzuelo que las leyes no están hechas para defender al gobierno de los ciudadanos, sino al contrario, las leyes son para defender a los ciudadanos de los gobiernos, sobre todo de los abusos de gobernantes malos, como es el caso.

El dictadorzuelo enseña ahora los dientes.