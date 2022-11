Ahorita..., ahoritita..., ¡ya voooy!

Por: Alejandro Cortés

Este tipo de expresiones en casas donde hay niños y adolescentes no nos resultan extrañas. Sin embargo, todos los días oímos a nuestros padres -ahora abuelos- decir: “Qué esperanzas que en mis tiempos algún hijo se atreviera a responder así a sus padres, quienes nos dominaban con la simple mirada, pues entonces sí que existía el respeto a los mayores”.

Es cierto que la mirada del papá estaba respaldada por una gran reverencia, pero a su vez tal actitud solía estar sostenida por el miedo al cinto que sujetaba los pantalones de quien realmente mandaba en la casa.

Pero los tiempos han cambiado, ahora las mamás han perdido su autoridad a base de gritar. Es decir, los hijos se han acostumbrado al tono de voz de sus madres, de tal manera que en él no se puede distinguir cuándo una indisciplina es grave o leve.

Quienes reconocen la falta de dominio en su carácter suelen concluir que se desesperan porque sus hijos son tremendos, y que por eso ya no quieren tener más. Me gustaría saber, y nada más por simple curiosidad, qué tanta culpa tienen, en algunos de esos casos, los anticonceptivos que toman algunas, y que supuestamente no deberían tener efectos secundarios. Con lo cual el remedio para conseguir la paz familiar sería la causa de su inexistencia.

Mientras estudiaba yo en la universidad, un amigo, que en aquel entonces se distinguía porque era muy presumido, un día pasó una gran vergüenza en un autobús cuando éste frenó y él cayó al piso a pesar de que se había sujetado de uno de los tubos que sirven de soporte a los pasajeros, o mejor dicho, qué él pensó que era uno de esos tubos, pues cuando estaba tirado, otro pasajero, de profesión plomero, le dijo: Perdone joven, ¿no me da mi tubo?

No perdamos de vista que la cabeza de la familia es el padre, pero el eje alrededor del cual gira toda la vida familiar es la madre, y es importantísimo que ese eje esté firme, pues cuando al marido o a los hijos se les mueva el suelo y necesiten sujetarse para no caer, la esposa y madre deberá permanecer firme, no gritando ni regañando ni desesperada. La fortaleza que las madres necesitan podrán buscarla en sus pastillas para los nervios; en sus famosas terapias con el psicoanalista; o en Dios, con la ventaja de que Éste no produce efectos secundarios ni cobra la consulta.

Una mujer serena y centrada consigue más con cariño que con amenazas; se desgasta menos y refuerza su autoridad, de tal forma que más fácilmente consigue la confianza de su marido e hijos estando en condiciones de aconsejarlos cuando éstos necesiten tomar sus decisiones importantes. Pero para ello ha de disponer del tiempo necesario y escuchar a todos los miembros de su familia, por separado, y sin sensación de prisa. ¿Tiempo? Sí, ese tiempo que quizás habrá que quitárselo a otros asuntos. Vale la pena intentarlo.

