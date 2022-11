Ajustes presupuestales

Dr. Pedro Rafael Ávila Cota

“Si no hay posibilidad de que la Federación pueda apoyar al estado de Chihuahua con más recursos presupuestales, que no nos quiten”, expresó la titular del Ejecutivo estatal referente a lo que planteará al secretario de Gobernación en su próxima visita a la entidad. Lo anterior obedece a que recientemente el secretario de Hacienda estatal anunció que la Federación recortó 430 millones de pesos al estado en el rubro de participaciones; también se ha señalado que se han perdido por reducción más de 847 millones, que corresponden a fondos y recursos enviados vía diversas secretarías del estado y organismos descentralizados, en el apartado de convenios; en aportaciones y en participaciones federales. Así mismo, que al no aumentarse las participaciones, aportaciones y convenios de acuerdo con la inflación acumulada desde diciembre de 2019 a la fecha se ha disminuido un 10 por ciento de manera aproximada.

Esto sucede en el marco de una economía global, donde la inflación no cede a las medidas de los bancos centrales para revertirla, principalmente al incremento de las tasas de interés, en septiembre pasado en Estados Unidos, la inflación se ubicó en un 6.2% a un año y 0.3% a un mes, según el índice PCE, el indicador de inflación referido por la Reserva Federal; por su parte, el crecimiento del PIB en Estados Unidos se contrajo en los dos primeros trimestres del año, cayendo un 1.6% y un 0.6%, pero sin entrar en recesión, pero durante los tres meses de julio a septiembre, el producto interior bruto creció, un 2.6 a tasa anualizada. Tema que incidirá en las elecciones de EU, a realizarse este martes.

En el caso de México, el PIB avanzó 1% entre julio y septiembre; e hiló cuatro trimestres de expansión, esto hace que los especialistas pronostiquen un crecimiento económico ligeramente mayor al 2% para 2022, aunque la ley de ingresos de la Federación para el 2023, aprobada recientemente y el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año se estructuró con un crecimiento previsto del 3%, éste pudiera no alcanzarse. Además, las circunstancias políticas que permean las decisiones sobre el paquete económico 2023, que se considera el mayor instrumento de política económica, hace que las controversias sobre su composición y su orientación eleven su nivel.

En ese sentido, las decisiones de alguna administración pública afectan a otra, por ejemplo, en cuanto a las afectaciones a las finanzas públicas estatales, ya habíamos comentado que el subsidio directo a gasolinas y diésel que está otorgando el gobierno federal, que implica no cobrar el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) puede impactar considerablemente en los 750 millones 087 mil 446 pesos, que se consideran en la Ley de Ingresos 2022 y posiblemente un monto similar se ha previsto para el 2023. Así mismo, habría que mencionar que las alzas de la tasa de interés dispuestas por el Banxico para contrarrestar la inflación seguramente han hecho que se impacten negativamente las deudas públicas, tanto la federal, como las estatales.

pravilacota11@gmail.com ,

Economista, Doctorado en Administración Pública y profesor de Asignaturas en la Facultades de Economía Internacional y Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua.