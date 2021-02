¿Al servicio de quién?

El cliente anda entretenido, el proveedor está contagiado por la codicia, el productor se va convirtiendo en un criminal y el esclavo moderno es instrumento de la voracidad de su patrón. Pero antes de hacer esta reflexión he de quitarme el sombrero ante el cliente presente y moderado, el proveedor consciente y responsable, ante el productor que cuida y valora la naturaleza para conservarla y restaurarla, y al esclavo le aplaudo el trabajo duro, porque sé que la mayoría de las veces no tiene opción o no sabe lo que hace.

Todos somos clientes, adquirimos una bola de servicios y productos que se han instalado en nuestro diario vivir como indispensables, tenemos una lista en mente de lo que “necesitamos” no se nos debe “acabar”. Así que entramos en ese círculo comercial que nos provee de todo para “vivir bien”.

El proveedor es ese comerciante que busca tener al cliente contento ¿Cómo? Haciendo todo lo posible para ofrecerle lo que quiere, participando en esa encarnizada competencia de vender y vender más, a como dé lugar.

El productor es el fabricante, el que siempre persigue cantidad y novedades para cautivar a la mayor cantidad de personas con su producto. ¿ A costa de qué? ¡De lo que sea! Y finalmente está el esclavo, ese trabajador que va y hace el trabajo que necesita para vivir, ese que está en la supervivencia y no tiene tiempo de razonar para qué y por qué hace lo que hace, y menos aún para investigar si todo ese movimiento está dándole en la torre al planeta.

Hay personas que piensan que ya me obsesioné con el tema de la salud ambiental, y no, sólo que mi interés crece porque veo que los increíblemente despreocupados seres humanos esperan que de repente una magia inusitada resuelva todo el cochinero que estamos haciendo. La educación y cultura en este tema es casi nula, gana por mucho la renuencia a dejar las maravillosas comodidades y privilegios que hemos ido adoptando en todos estos años de “avance”. Desde mi punto de vista el “desarrollo” del que hablan nuestros queridos líderes es ridículo frente a este monstruo que nos acecha: la contaminación y devastación de los ecosistemas. Porque... ¿cómo podemos pensar que avanzamos al mismo ritmo de la destrucción de lo que da vida a este planeta que nos provee? Vivimos una era de bla, bla, bla. Estoy decepcionada de ver cómo ni siquiera en un partido político puede haber unión, y si no somos capaces de hacerlo a ese nivel ¡Imaginen lo que nos falta para ponernos de acuerdo en temas de vida o muerte!

Ayer platicaba con una señora educada, informada, y contundentemente me aseguró que vamos de mal en peor y que es imposible parar la dinámica tóxica de la humanidad, que lo único que lo hará es la catástrofe y que los que sobrevivan reanudarán “eso” de lo que no nos podemos librar: el egocentrismo. ¿Negativa o realista?

P.D. Insistimos generación tras generación en salirnos de la unidad a la que pertenecemos, y esa fragmentación es la que nos destruye. ¿Seguiremos al servicio del yo hasta la muerte?