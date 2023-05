Albazo legislativo aniquila la división de poderes

Por Chava Carrejo





Las muestras de que Morena está más que empeñada en debilitar el sistema de pesos y contrapesos en nuestro país son una realidad que se observa apresurada, pues, a contrarreloj rumbo al 2024, está haciendo todo lo posible por debilitar a rajatabla nuestra democracia, como quedó claro con el reciente albazo legislativo.

Y es que en las últimas semanas del mes de abril quedó manifiesto uno más aberrantes intentos de desmantelamiento institucional, que polarizan más al país, y que desafortunadamente precarizan nuestra necesidad de contar con equilibrios en materia democrática.





Es de suma vergüenza que, en el Congreso de la Unión, al concluir el periodo ordinario de sesiones, se haya gestado la aprobación “fast track”, sin previa revisión y análisis, de un bloque importante de reformas que a todas luces son impulsadas desde Palacio Nacional, invalidando así las garantías que tenemos todos los mexicanos en temas esenciales para nuestra vida económica y social.





En la Cámara de Diputados aprobaron una cantidad irrisoria de irregularidades, se trata de nueve reformas como: el reemplazo del Insabi por el IMSS-Bienestar, la asignación de bienes y servicios públicos a entidades paraestatales para permitir, entre muchas cosas, la operación del Tren Maya bajo el mando de la Sedena; Asimismo, a esa instancia militar se le concedió el control del espacio aéreo.





Además, se incluyó una reforma a las leyes de Turismo que permite destinar fondos del Fonatur al Tren Maya; se dio la desaparición de Financiera Rural; y no menos importante fue la autorización de la nueva Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología, con la que la mayoría de los expertos en la materia quedó inconforme.





Es imprescindible señalar la gran cantidad de anomalías dentro de las comisiones, plagadas de inconsistencias procesales y la inexistencia de discusión de las propuestas legislativas, evidenciando que el Poder Legislativo está en manos de la 4T, lo que no garantiza beneficio a las mayorías.





Si hablamos de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología, sólo se dieron dos de los siete parlamentos abiertos que contemplaba; en el caso de la reforma laboral, se vio aplazada para dar paso a intereses propios de los legisladores morenistas que le han demostrado devoción al primer mandatario del país.





Pero la coyuntura política no sólo abarcó a la Cámara de Diputados, también se trasladó al Senado de la República, donde se dieron situaciones que, en lo personal, considero más graves; me refiero al intento de designar al nuevo comisionado del INAI, que fue frustrado y que no dejó oportunidad de que el organismo sesionara de manera ordinaria.





En total, en el Senado fueron aprobadas cerca de 20 reformas sin discusión, que ya venían con sesgos marcados desde la Cámara de Diputados; entre ellas se encuentran la reducción de la edad mínima requerida para fungir como diputado o secretario de Estado; la ley 3 de 3 contra la violencia; la nombrada “Ley antifentanilo”; reformas a las leyes de minería, del mercado de valores y de bienes nacionales; la denominada “Ley de Cunas Vacías”; y el aumento a la penalización por la tala de árboles.

Este albazo no representa más que la reducción de la calidad en nuestra democracia, evidenciando que en el Poder Legislativo no hay contrapesos sino una mayoría que activa sus baterías en sentido positivo a la ideología y necesidades de un presidente autoritario y polarizador.

Es evidente que la división de poderes en México está en uno de sus momentos más críticos y, mientras la oposición no sea mayor en representatividad, nuestro sistema político se mantendrá en manos de unos cuantos que, encaminados rumbo al 2024, buscan dividendos para el partido del que emanaron.