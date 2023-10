Algo olvidamos de España

No hace mucho un hispanófobo, en mal castellano, dijo que España debería pedir disculpas a México. Los comentarios más peregrinos, disparatados y virulentos, como diría José Elguero. Algo así como si todos los infortunios de México se debieran a la educación española que recibimos, a la cultura colonial y al espíritu de explotación que, según él, anima a los peninsulares. Eso sí, en cambio, nada les debemos con motivo del descubrimiento de América. España no tiene mérito, ni aquí ni en la América Española. Nuestros fracasos no tienen relación con naciones de tendencia imperialista como Estados Unidos (E.U.A.).

Lo que pretenda este protagonismo no tiene importancia para las personas cultas, o al menos, sensatas, pero es síntoma de que en México, ciertamente no para la mayoría de los mexicanos, existe ese inexplicable rencor a España, que además de ser injusto, nos quita nuestra auténtica personalidad mexicana, que con el influjo ibérico hizo del Anáhuac, sediento de víctimas sacrificiales, un país civilizado. Un México antiespañol sería un México yanqui por su cercanía a E.U.A. y se perdería lo fuerte, bueno, generoso y noble de la cultura indígena que ha sobrevivido.

Al canibalismo y los sacrificios humanos se impuso el incansable espíritu de caridad de los misioneros. De la fuerza bruta, el atraso material y la piedra pulimentada, se cambió a la rueda, los grandes cuadrúpedos, los frutos y los adelantos europeos del siglo XVI. ¿Qué sería de nuestro mexicanismo, nuestro espíritu y atributos propios si una mañana despertáramos sin lo que hemos recibido de España, que es lo más resistente y valioso que tenemos de nuestra civilización, y en cambio, fuéramos un arrimadijo, menos que una estrella más en el pabellón estadounidense?

Si históricamente los indios han sido relegados en el vecino del norte, la única resistencia capaz de oponerse a toda forma de imperialismo es la mentalidad y la cultura, la cultura hispánica, que forma parte de la médula de nuestra patria y el espíritu de nuestro carácter. De todo esto se deduce, de forma lógica e inflexible, que es injusta, torpe y antipatriótica la propaganda que se haga en México contra España y los españoles de bien que viven entre nosotros o que comparten lazos de sangre. Honrando a España, todos podemos creer, sin esfuerzo y con convicción, que se honra a la patria.

No se trata, pues, de una defensa de España, porque no la necesita y pocos merecen ese honor. Más bien, defendemos a este México infortunado al que, no satisfechos algunos de sus malos hijos con haberlo apuñalado con mentiras, despilfarros y ambición, todavía quieren arrojarlo sangrante e indefenso a las fauces de sus enemigos tradicionales: el estatismo, populismo y la izquierda depredadora, que hoy preferiría vender o hipotecar al país con los tratados McLane-Ocampo (1859), Corwin-Doblado (1862), Iglesias-Leese (1864) o Carvajal-Woodhouse (1865), que perder el poder.





