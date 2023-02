Algunas cifras que nos alarman

La economía no es de izquierda ni de derecha, es lo que funciona y lo que no, con las cifras no queda más que ser objetivos, hemos visto que la economía actualmente en nuestro país no está funcionando y basta ver los niveles de inflación que tenemos a la fecha, no es necesario ver los porcentajes, es simplemente acudir a comprar lo indispensable para comer, por semana y darnos cuenta que cada día pagamos más por lo mismo.

Otro de los indicadores que tenemos que ver es el desempleo, la deuda de país y la reducción en el crecimiento económico.

En 2019, el PIB en EUA fue de 2.3% y en México de -0.2%, en 2020 en EUA cayó de -3.4% y en México -8.2%, en 2021 en EUA el crecimiento fue de 5.7% y en México de 4.8%.

¿ Qué nos dicen estos datos? Que el PIB de EUA está ligado con el de México, nuestro principal socio comercial.

Sin embargo en los últimos tres años la economía de México, en promedio anual, cayó -1.2% y en EUA creció 1.53%

Otro dato importante es el PIB por habitante de 2019 a 2021

México cayó -.23%, EUA creció 6.44% y Chile creció 12.26%, ejemplifico un país latinoamericano. Quizá se piense que el comparar con EUA de América es desventajoso, pero con Chile la diferencia es mucho mayor.

Crece la deuda de manera muy importante, y no podemos perder de vista que la deuda que contrae México es la deuda de los mexicanos, no sólo del gobierno, una política económica mal llevada perjudica a todos, y presento los números que son muy ilustrativos, la deuda a diciembre de 2018 era de 10,830 mil millones de pesos y para septiembre de 2022 es de 13,505 mil millones de pesos, esto es que la deuda creció en menos de cuatro años un 25%.

La tasa de desempleo no cambió como se nos dijo que cambiaría al hacer los cambios a la Ley Federal del Trabajo, para dejar de lado la subcontratación, el desempleo ha crecido y los sueldos en nada han mejorado. Sobre todo en el poder adquisitivo de los trabajadores. Se dice mucho pero las cifras no cuadran con el discurso.

Otro de los grandes indicadores en nuestro país son las cifras de la empresa más grande del Estado, Pemex, por más que se nos dice los números hablan por sí solos, las pérdidas en Pemex han pasado de 148,634 millones pesos en 2018 a 224,363 en 2021, la deuda de la gran paraestatal creció el 51%. Falta ver el cierre de 2022, podría asegurar que está muy lejos de disminuir, al contrario aumentará.

En 2018 la CFE tenía utilidades netas por un importe de 27,237 millones de pesos, para el tercer trimestre de 2022, tiene una pérdida de 50,671 millones de pesos. Pierde la paraestatal, perdemos todos los mexicanos.





Otro dato más y con este finalizo para no desanimar la lectura, pero sería una mentira, decir que vamos bien, reitero los números hablan por sí solos, aquí va, las reservas de fondo de estabilización han caído de forma estrepitosa, para no decir que han desaparecido, en 2018 teníamos un monto de 317,350 millones de pesos, que no se habían utilizado en 18 años, en 2022 sólo hay 24,986 millones de pesos, una caída en cuatro años de -92.1%.

Una realidad documentada y con las cifras que publica la SHCP, Forbes, el Banco Mundial, Pemex, ASF, FEIP, CFE y el INEGI, son cifras oficiales, publicadas en las páginas oficiales de las instituciones.





Doctora en Derecho Fiscal. Diputada federal

patyterrazasb@gmail.com