Alianza es por un interés superior, pongámonos en Acción por México

Por: Gabriel Díaz

En días pasados se realizó la firma del convenio entre las dirigencias de Acción Nacional, PRI y PRD, así como la aprobación de sus órganos internos para reconstituir la alianza “Va por México”, lo que representa un avance más para frenar la destrucción de México como lo conocemos, que Morena ejecuta día con día.

Me da gusto que se hayan establecido las reglas del juego que además fortalece la alianza para dar una buena batalla a MORENA.

Sin duda vienen momentos clave y una oleada de opiniones en contra y a favor del restablecimiento del acuerdo, pero estoy seguro de que la coyuntura actual en la que vivimos amerita la creación del frente común ante la magnitud del desastre nacional, provocada por la gestión de AMLO.

Pero, nos jugamos el destino de nuestro país, debido a las malas decisiones del gobierno federal en materia económica y social, con una inflación descontrolada, seis millones de nuevos pobres, una clase media precarizada, violencia desbordada, sin una estrategia de contención.

Y con un panorama destructivo, Morena destruyó Seguro Popular, las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo.

Hago un llamado a tomar acción por México, tener en cuenta que más más allá de una coalición electoral, se trata de un gran acuerdo de unidad de instituciones políticas que escucharon el clamor social de sumar esfuerzos.

Como es de todos sabido, los nuevos lineamientos contemplan que las tres fuerzas vayan juntas tanto en las elecciones que se celebrarán este año y la presidencial de 2024.

El objetivo principal es generar gobiernos de coalición que le apuesten a la modernidad al desarrollo, que estén a favor de los derechos y libertades de todas y todos, bajo un mismo objetivo: retomar el rumbo del país, teniendo como bases fundamentales; el crecimiento de la clase media, la reducción de la pobreza con calidad educativa y acceso universal a la salud.

En 2024 iremos juntos, con el PAN como responsable de definir al candidato presidencial, mediante un proceso democrático, con piso parejo para todos los que quieren competir por la candidatura. Asimismo, Acción Nacional definirá la candidatura al gobierno de la Ciudad de México.

Es necesario mencionar que la alianza electoral, servirá para frenar que el mal gobierno morenista llegue e invada los avances en dichos estados.

Quiero hacer mención que la coalición “Va por México”, no solo es de partidos, ya que hemos hecho un llamado nacional a la sociedad civil en su conjunto, así como a otras fuerzas políticas democráticas a sumarse al acuerdo.

Todos los mexicanos deben tener por cierto que las propuestas emitidas en torno a la coalición serán escuchadas, así lo ha dicho nuestra dirigencia nacional, principalmente en un tema que ha causado revuelo; la designación de candidaturas.

Por lo tanto, llevaremos el llamado colectivo de que los procedimientos sean lo más incluyentes posibles.

Desde esta tribuna reafirmo que nuestra alianza buscará gobiernos de hechos, no de palabras; de resultados, no de intenciones; de planes y programas, no de caprichos y supersticiones.

Vamos por un México democrático, con menos desigualdad, con crecimiento económico, porque estamos unidos y fuertes por el bien de las y los mexicanos.