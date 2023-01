Alianza “Van por ellos”

Por: Lilia Aguilar Gil





Así y no de otra manera, porque hasta el nombre les queda grande. Esta alianza conformada por el PAN, lo que queda del PRI y del PRD, no es más que un intento de supervivencia de estos últimos y un “plus” que no le alcanzará al PAN para conseguir lo que anhela nuevamente: la presidencia de la República. La gente ya le dio dos oportunidades y ambas fueron un fracaso rotundo. La oposición que no sabe ser oposición busca reconfigurarse de cara a 2024, sólo que no hay con quién ni hay por dónde.

En días pasados, las dirigencias de estos tres partidos se reunieron para anunciarle a México que su alianza (que por cierto, un día la deshacen y a los dos la vuelven a rehacer), ahora sí va, y que es más, ya se repartieron las candidaturas: el PRI impone a los candidatos de Estado de México y Coahuila y el PAN al presidenciable (situación que ya puso a soñar a varios ilusos). Las manos estrechadas y los mensajes de unidad se quedarán en eso, en fotos y palabras que se van a caer cuando salga otro audio de Alito, cuando el PAN quiera imponer condiciones de “jefe” con sus “iguales”. Ahí se les va a acabar el teatro.

¿Y el PRD?, este partido está tan acabado que ni condiciones puede poner, sin embargo, después de la gran foto, el líder de lo que queda del PRD señaló que no estaban de acuerdo en que el PAN impusiera al candidato o candidata para 2024. ¡Aún ni se acerca el momento y ya empezaron con sus cosas! Una muestra de lo que viene para su alianza.

Mientras los discursos se encienden y hablan de unidad. El mundo real corre por otras pistas. En Estados Unidos el otrora poderoso secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en el gobierno panista de Felipe Calderón, está por iniciar en juicio en donde se avecinan las pruebas de la complicidad de García Luna con el cártel de Sinaloa y donde además quedará en evidencia que su jefe conocía de todos estos hechos y/o fue omiso o cómplice y en cualquiera de las dos lo hace responsable. Hoy, ante todo este escándalo internacional, el súper activo tuitero (porque es lo único que hace) Felipe Calderón sólo guarda silencio sepulcral.

En el mundo real, la especulación inmobiliaria cabalga galopante en las administraciones panistas. El cártel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez es uno en el que están involucrados 198 inmuebles y que operaba con un esquema de enriquecimiento ilícito basado en el intercambio de favores por medio de colusiones fuera de la ley con constructoras y desarrollos urbanos, así como extorsiones a empresarios en dicha demarcación. Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México apuntan hasta los jefes delegacionales del PAN, de hecho, existen órdenes de aprehensión en contra de algunos funcionarios quienes, coincidentemente, registraron grandes sumas de dinero o en especie (justamente con inmuebles) en sus haberes.

Del PRI no alcanzaría una serie de 10 artículos para enumerar todas las acciones que los caracterizan. Nadie hoy compra la versión de un partido renovado, no hace falta más que ver a su presidente nacional. A Alito no lo persigue la gobernadora de Campeche, lo persiguen todas sus acciones y sus múltiples actos de corrupción. Hace falta mucho más que un cambio de imagen y de eslogan para que la gente vuelva a creer en un partido así. En Chihuahua el PRI vive sólo en los recuerdos de las personas, y sigue actuando como si fueran gobierno, sin darse cuenta que del dinosaurio sólo queda el cascarón vacío.

Esos son quienes conforman la mal llamada Alianza Va por México, que como lo renombre al inicio, se reduce a una estrategia de supervivencia, a la que además, se añade otro ingrediente: empresarios que al ver trastocados sus intereses, han optado por apoyar a la dizque oposición, para ver si así recuperan los privilegios perdidos. El disfraz de la democracia y la justicia social les queda muy grande, porque desde su posición de empresarios podrían hacer mucho más por los mexicanos, pero en vez de eso han preferido entrarle a la política ficción.