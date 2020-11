Alma de golpista en Estados Unidos de Norteamérica

Es imposible que actualmente en Estados Unidos se produzca un golpe de Estado, ni duro, a través de las armas, ni blando, a través de presiones que converjan en una fuerza suficiente para expulsar a un presidente democráticamente elegido en las urnas. Hay demasiadas garantías en el sistema político estadounidense que impiden esa locura; la Constitución se encarga de ello. Pero eso no quiere decir que no haya golpistas encubiertos. Para conseguir ser uno de ellos hace falta lo siguiente: no reconocer los resultados de unas elecciones limpias; intentar cambiar las reglas del juego democrático fuera de los cauces legales, aunque se hayan aceptado al participar en unas elecciones; mentir todo lo posible para conseguir la victoria después de las votaciones, injuriando y calumniando de manera gratuita; incendiar el ambiente político movilizando a grupos armados, si los hubiere, para intentar cambiar el resultado legal. ¿Se les viene a ustedes algún nombre a la cabeza?

Donald Trump lleva incitando a la violencia desde hace tiempo, pero el domingo 1 de noviembre en un mitin en Carolina del Norte fue bastante específico, animando a los asistentes a “desatar el caos y la violencia” en el caso de tener problemas. En el vergonzoso primer debate presidencial del martes 29 de septiembre se dirigió directamente a los “Proud Boys” hablándoles en primera persona: “Proud Boys, aléjense y manténganse preparados"; decir que se mantenga preparada a una organización fascista, racista, antisemita y armada, indudablemente es incitar a la violencia. Esta actitud ha continuado hasta esta semana, en la que sigue sin aceptar el resultado electoral, alentando los enfrentamientos para defender su acusación de fraude, a pesar de que sigue sin aportar pruebas y de que los tribunales no le están dando la razón respecto a ese supuesto fraude.

Llevo 11 misiones de observación electoral internacional como observador, todas en América Latina (Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, etc.), realizadas bien con la Unión Europea (UE), bien con la Organización de Estados Americanos (OEA). Si en alguna de dichas misiones hubiéramos encontrado una actitud similar a la que Donald Trump puso en marcha los días previos al día de la votación, el mismo día de la votación, o a lo que está exhibiendo estos días poselectorales, no tengo la menor duda de que hubiera sido suficiente para hacer unas consideraciones muy duras en los informes pertinentes respecto a la voluntad democrática del candidato. Avisar previamente a un acto electoral de fraude sin pruebas, incitar a la violencia si no se consigue la victoria, no es tolerable para una observación electoral de entidades internacionales del rango que menciono. Y no puede serlo para ninguna democracia avanzada del mundo, porque pone en riesgo los valores democráticos más profundos.

Ese Estados Unidos que no respeta la democracia está vivo, pero lo ha estado siempre, no debería sorprendernos, solamente estaba oculto, salía poco a la luz durante las últimas cuatro décadas. No creo que Trump haya inventado nada nuevo, pero nunca antes que él un presidente estadounidense había logrado unir elementos antidemocráticos tan peligrosos, poner en marcha políticas tan autoritarias y sembrar la violencia de una manera tan clara. Evidentemente hay mucha población estadounidense de acuerdo con todo ello, orgullosa de todo ello, y que quiere que todo ello se perpetúe en la sociedad de su país. Hay que preguntarse si el desprecio por los valores democráticos de toda esa población tiene vuelta atrás después del empoderamiento que les ha dado Trump, y si la respuesta es positiva, cómo conseguir que la democracia vuelva a ser su marco referencial, algo que hoy en día no está ocurriendo.