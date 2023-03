Amarone, el vino de Romeo y Julieta

Uno de los vinos más importantes de Italia es el Amarone, que tiene una peculiaridad a la hora de elaborarlo pues las uvas se deshidratan cual pasas, a este proceso se le llama apassimento, ahí pierden casi la mitad del jugo, luego se meten a la prensa, y el caldo que se obtiene se fermenta más de 30 días. Es un proceso delicado. Así que cuando tenga en boca un Amarone, que hay de todos los precios, disfrútelo despacio porque hay un trabajo muy apasionado de hombres y mujeres italianos, con buena voluntad de que usted disfrute.

Amarone es una palabra que no se olvida porque si a usted -estimado lector, lectora, enófilo, enófila- como a mí, le gusta el sonido de las letras, ésta le va a agradar porque suena al verbo amar, además este vino tiene la particularidad de que se da en la región de Verona al noreste de Italia, precisamente el terruño donde mueren Julieta Capuleto y Romeo Montesco, por cierto, si usted cree que esta obra es una historia de amor, le contaré que es al contrario: es una historia de odio. Los Capuleto y los Montesco eran familias enemigas, nunca se sabe el por qué, pero ha de ser porque los tatarabuelos se pelearon alguna novia, así suele traspasarse el rencor de una generación a otra, y por eso que estos jóvenes se enamorasen, exactamente, de la persona prohibida, no es sorpresa para cualquier psicólogo recién graduado de estos tiempos. Ahora bien, qué es eso de que Julieta se casa con Romeo al otro día de conocerse, ¡qué muchacha!, intentando llamar la atención de sus papás, y luego que duerman juntos (bueno, no durmieron), pero fíjese usted que ni siquiera hoy, se dan tan rápido las cosas, el caso es que terminan muertos por odio, y hoy, billones de personas van a Verona a suspirar en el balcón donde Romeo le declara su amor a Julieta creyendo que es el amor perfecto.

Caté un Amarone en días pasados, tenía aroma a frutos secos, a higo, a canela, a pimienta, incluso un poco a piloncillo; en boca me supo dulce por la pasificación de la uva, pero muy fresco, con una acidez muy equilibrada. La uva con la que se elabora se llama corvina, no hay todavía esta uva en América, ni siquiera en Napa Valley, EU, donde las atrevidas vinícolas construyen hasta castillos medievales alrededor de sus viñedos a la usanza de Europa.

Búsqueme en Face como Vínicola Diez González, le invito un vinito, y le muestro nuestro concepto. A quienes ya me visitaron les doy las gracias por tan deliciosas tardes. ¡Salud!





Miembro AECHI