Amén Francisco responde

Este documental realizado por Disney Estudios presenta un encuentro del Papa Francisco con jóvenes adultos, en el que se dialoga sobre temas de actualidad y el Santo Padre da su opinión sobre asuntos controvertidos. Aparte de ser un documental muy bien editado, en sus enfoques y encuadres al estilo “Disney” con una duración de una hora y 23 minutos es un documental fresco y ameno.

Es un ejercicio muy novedoso porque el Papa Francisco deja su sede vaticana y se encuentra en Roma fuera de su ámbito con 10 diez jóvenes hispano parlantes, que le plantean al Papa Francisco muy diversas preguntas incluyendo muchos temas relacionados con el tema del ejercicio de la sexualidad. Vale la pena verlo porque es un ejercicio de diálogo entre creyentes y no creyentes. Como sostiene Máximo Jurcinovic este documental es un verdadero ejercicio de sinodalidad porque Francisco le pone cara a los jóvenes que tienen profundas heridas y enojos con las institución y muestra a un hombre de Dios buscando que en el hospital de campaña que es la Iglesia haya un lugar especial para la diversidad. El Papa marca un camino para comunicarse con el nuevo mundo, es un ejemplo contundente de diálogo con la periferia desde la periferia. Bien declara el Padre Eduardo Corral que el documental es un diálogo abierto y sencillo en una dinámica de la Iglesia en salida a las fronteras existenciales y culturales, principalmente de una Iglesia que acoge y que sabe escuchar y encontrarse con todos ofreciendo el mensaje evangélico. En los temas preponderantes esta el de la inmigración, donde el Papa sostiene inteligentemente que mientras los estados no lleguen a la integración no se va a resolver el tema ya que detrás de este tema hay una conciencia social de corte colonialista que favorece la explotación y una cultura de la esclavitud encubierta por políticas migratorias, que no buscan recibir, acompañar, promover ni integrar al migrante. Sobre el aborto en uno de los momentos más controversiales sostiene que la pregunta ética es : ¿Es lícito eliminar una vida para resolver un problema? A los curas siempre les digo que cuando se acerca una persona en esa situación con un cargo de conciencia que por favor no pregunten mucho y sean misericordiosos como Jesús, sobre el tema de abuso de los menores en la Iglesia, confirma que ahora se tiene tolerancia cero en el tema de abusos. También habla sobre los colectivos LGBTIQ, sobre la pornografía y las masturbación, el uso de la tecnología, la economía y los gastos, el feminismo, el alejamiento de los fieles de la Iglesia, de la formación religiosa y el abuso psicológico. Muy bien se ve el Papa distendido, sonriente y bromista, pero también serio, conmovido y adolorido. Es un ejercicio inédito que bien vale la pena verlo.