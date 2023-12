América vs Tigres

Lista la final del futbol mexicano torneo apertura 2023, 16 equipos han quedado en el camino y para sorpresa de nadie, los dos sobrevivientes son el par que popularmente dominan los momios al inicio de cada torneo en los últimos tiempos. La Liga MX será conquistada por América o Tigres. Y curiosamente hace unas cuantas semanas protagonizaron también la final de la Liga MX Femenil, algo están haciendo bien estos dos.

No se cometerá el error de decir que este encuentro es un clásico pero tampoco se cometerá el error de negar que esta rivalidad cada vez toma más y más sabor, pues hasta hace unos diez años este partido solamente era uno más. Quién diría que de aquel tiempo para acá, estos clubes han protagonizado finales de liga, finales continentales y de campeón de campeones. Para dimensionar, desde que inició oficialmente la primera división mexicana en 1943 y hasta el año 2012, estos protagonistas únicamente se toparon una vez en la fase de liguilla, mientras que en la última década se han enfrentado en un total de cinco ocasiones, esta final será la sexta. Así fue como esta disputa pasó de ser “una más”, a ser uno de los partidos más esperados por el país en la temporada. Las dos escuadras más poderosas de la actualidad.

Tigres ha sido sin la más mínima duda el mejor equipo mexicano de la última década, ya que ha conseguido cinco de sus ocho títulos en este tiempo, más la cereza del pastel con un campeonato de Concacaf. Le ha tomado la medida a todos los clubes del futbol azteca, excepto a uno, pues el balance para esta final en general se inclina a favor de los de Coapa. Hablando del historial, las águilas han ganado tres de las cuatro finales mencionadas y ha derrotado a los de la UANL en tres de esos cinco enfrentamientos de liguilla, y se le agrega que en los últimos cinco años, el América cuenta con el aplastante récord de tener a su favor 11 victorias, 2 empates y solamente una derrota, pero que para colmo de los universitarios, al final de cuentas resultó ser victoria azulcrema debido a una voltereta en el partido de vuelta. Desde el punto de vista de este simple aficionado, el pronóstico es claro, cerrado, pero claro, aunque existe una realidad en el futbol y en todo deporte: Las estadísticas no juegan. Las finales son partidos aislados donde todo puede pasar y cualquiera puede ganar, y si Tigres está en el debate de si debe ser llamado grande, es por el enorme temple que ha desarrollado en estos años para los momentos importantes. Así que no, las estadísticas no juegan, pero sí ven el partido.

El más ganador de la década contra el más ganador de la historia, el actual campeón contra el actual superlíder, el equipo de la mejor afición contra el equipo de la mayor afición, la revancha del apertura 2014 contra la revancha del apertura 2016, Tigres vs América el jueves y América vs Tigres el domingo. Sólo uno podrá ser llamado… CAmpeón.





Mario Ramírez / @LaFutboliza