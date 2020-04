AMLO contra la intelligentsia

Mientras más fantástica es una doctrina política, más disidentes, perseguidos y enemigos tendrá un régimen. Porque sólo serás un perfecto seguidor de la izquierda cuando no tengas vida interior, anhelos, deseos, ambiciones, exigencias, justicia y quieras que los demás no los tengan. Sólo así servirás al interés colectivo. Todo lo que no coincida, consumirá el ideal social; todo lo que no lo fortalezca, lo debilitará. Y el juicio infalible del centinela revolucionario de la Cuarta Transformación (4T) siempre llegará a la conclusión de que el error económico siempre es sabotaje.

Ese es el triste final de la desastrosa historia económica del Comunismo en que terminará el modelo económico del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), porque no puede nacionalizar la riqueza intelectual como pretende hacerlo con la vieja receta de monopolizar los recursos del subsuelo. Todo simple intelectual pensante e instruido, universitario o de una escuela privilegiada, allegado a la ciencia, al mundo del arte, la literatura y de la ingeniería, resistente a la 4T, debe ser aislado y anulado, como profilaxis social. Hay que arrollar a la intelectualidad técnica.

Economistas liberales e ingenieros son los más claros objetivos. Para la izquierda populista, se creen demasiado insustituibles y no están acostumbrados a obedecer con rapidez las voces de mando. Como aliados de los conservadores deben ser sometidos a una sana desconfianza y al control del “pueblo sabio”. El fracaso y choque de los planes nacionales entre sí ponen de manifiesto la esencia saboteadora de la falsedad, astucia y venalidad de la tecnocracia. Son la causa de los descalabros económicos. ¡Estamos rodeados de enemigos armados con calculadoras financieras y científicas!

¡Esos criminales estadísticos, que usan las matemáticas de formas tan refinadas, no quieren entender que el entusiasmo de gastar, con rapidez, sumas millonarias en proyectos inútiles dará un gran alivio a la economía! ¡Cómo daña a los pobres esa fe ciega en los márgenes de seguridad! Van en contra de la psicología nacional, alabando la sabiduría popular, según la cual, lo que se hace deprisa nunca es bueno. Pero aún no se puede hacer mucho contra ellos, pues no se tienen relevos. Aunque ya se reducen recursos para la flor y nata de la ciencia y la tecnología de nuestro país.

Afortunadamente, a pesar del gigantesco imperio analfabeto de los déspotas, diría Soljenitsin, aún somos muchos los que creemos que la ciencia no es patrimonio de una secta religiosa que abandera la teoría del progreso, sino de las personas con sentido común, que están informadas y que tienen pensamiento crítico. agusperezr@hotmail.com