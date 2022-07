AMLO el berrinchudo

Por: Guillermo Luján Peña

Dentro de las muchas facetas de AMLO, ninguna buena, por cierto, está su personalidad infantil, donde como a un puberto se le hace fácil decir tonterías, pensando que siendo quien tiene todo el poder en México puede decir lo que quiera. Así reaccionó a la solicitud formal y respetuosa de Estados Unidos y Canadá, quienes ven algunas violaciones al T-MEX que quieren platicar y les respondió, como un jovenzuelo sin educación, ni madurez: “Miren cómo estoy temblando”.

Realmente sí debiera estar temblando, ya que el 38% de nuestras exportaciones son a Estados Unidos, que si ellos consideran que estamos violentando el tratado, pueden ponernos aranceles que nos hagan caer las exportaciones y hoy el mundo convulsionado con la pandemia, la inflación, la invasión de Rusia a Ucrania, de donde viene el 60% del gas mundial y una buena cantidad de alimentos. No estamos para hacer este tipo de tonterías, además nos vemos tremendamente mal ante el mundo.

Fue más allá y les dijo que, así como dice la canción de Chico Che: “Miren cómo estoy temblando”, porque el hombre no entiende de relaciones con otros países, ni de negociaciones. Yo le diría que, así como dice también otra canción de Chico Che: “Quién pompó” la casa gris de Houston por su hijo que no se le ha conocido empleo alguno, la super residencia de más de un millón de dólares.

Más actitudes de un jovenzuelo, ahora en su faceta berrinchudo, en esta misma semana se atrevió a violar el amparo federal concedido para suspender la construcción del tramo cinco del Tren Maya, declarándolo “de seguridad nacional”, por lo tanto, nadie lo puede detener y va a acabar con el acuífero más importante de la península yucateca, además de destruir toda la fauna. Además, por ser de seguridad nacional, no tiene obligación de presentar los costos de la obra, lo que lleva a una opacidad tremenda y además le da amplias facultades y ya expropió ocho propiedades para que pase su tren.

Un tren que no lleva a ninguna parte, ya que no pasa por las ciudades importantes, como Campeche, Mérida, Tulum, Ciudad del Carmen, etc. Además, los costos de dicha obra se recuperarán en más de 25 años, siempre y cuando vaya lleno siempre el tren.

Otros desplantes del joven berrinchudo son la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, cuando el otro en construcción iba a ser uno de los mejores del mundo, pero se encaprichó y a más de seis meses de su inauguración no tiene vuelos, con unos costos de millones mensuales, de operaciones, sin aviones, que estamos pagando todos los mexicanos.

El berrinche de la refinería de Dos Bocas, que no va a servir de nada, ya que se inunda seguido y el mundo se encamina a carros eléctricos y aunque ya la inauguró la verdad es que le falta mucho para producir, porque no está terminada, a ver si para el 2024.

El berrinche de comprar la refinería en Texas, Deer Park, que va a producir gasolina que no se puede importar a México.

El joven pendenciero que insulta al presidente Biden y cuando lo tuvo enfrente, la verdad es que se veía muy mal, todo encogido, leyendo unos papeles que llevaba en la bolsa del saco, todo temeroso.

AMLO, el berrinchudo, que está llevando a nuestro México al desastre, como nunca habíamos estado.