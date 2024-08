AMLO, el comunista

“Los conservadores me acusan de comunista, pero no saben qué es”

(Afirma Obrador)

En los años 70 de común acuerdo con el director de El Heraldo escribía dos cartas semanales a la dirección, en las cuales era crítico del marxismo. Fueron varias visitas a El Heraldo por parte de los chairos de aquel entonces para solicitar que no se publicaran mis cartas. Sus argumentos: que la información publicada sólo la CIA la podía tener, además de que yo era un boina verde y cosas raras de esas. Posteriormente en 1982 fui invitado a la sección editorial y desde entonces semana a semana he estado presente en dicho diario. Sólo se me censurado un artículo recientemente, sobre feminismo y aborto, donde se me requerían “pruebas” que en una cuartilla era imposible ponerlas.

Cuando Obrador es declarado presidente, un compañero de la Asociación de Editorialistas primero me comunica que “ya nadie me leía” por no estar de acuerdo con “la 4ª” y que Obrador "era amoroso" A la fecha, otra compañera que controla un grupito de chairos me manda amenazar de muerte tres veces…a quienes he retado a que “me cumplan” pero como son cobardes a nivel “Maduro” ninguno se aventura a intentar algo.

\u0009

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que los conservadores lo acusan de “comunista”, pero “carecen de fundamento y han demostrado desconocer de qué se trata este sistema político, simplemente lo califican como “algo terrible y ya”. El mandatario acusó que la oposición es irracional al comparar su forma de gobierno con el comunismo, y es que dijo que si fuese así no se habría dado la reunión con Donald Trump en Washington D.C. Olvida el inepto de Obrador, que Fidel Castro visitó los Estados Unidos y otros líderes de países comunistas. Y así, la entonces diputada Cirse Camacho exclamó en Venezuela "¡Viva Chávez!", "Viva Maduro…. gracias por permitirnos vivir su revolución". Así mismo, López en Bocoyna declaró: ”Que me llamaran comunista es un orgullo…”





AMLO sabe muy bien el significado de comunismo, si no, no se hubiera adherido al Foro de Sao Paulo (ahora de Puebla) el cual es un foro de partidos políticos y grupos de izquierda latinoamericanos, desde reformistas hasta colectividades políticas de izquierda revolucionaria, incluso organizaciones declaradas por conocimiento público cómo terroristas y guerrillas en América Latina, (FARC, ELN, CAM). Fundado por el Partido de los Trabajadores de Brasil en Sao Paulo en 1990. De acuerdo con sus fundadores, el Foro fue constituido para reunir esfuerzos de los partidos y movimientos de izquierda, para debatir sobre el escenario internacional después de la caída del Muro de Berlín con el objetivo de combatir las consecuencias de lo que ellos denominan neoliberalismo en los países de Latinoamérica y el Caribe.





Parece ser que López se compromete más con cumplir los objetivos con dicho foro, que con la nación. Maduro en Venezuela, es un espejo de lo que le espera a nuestro país si dejamos que Obrador lo controle todo, como es claro que lo intenta hacer…. Y sí, AMLO es comunista.