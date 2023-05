AMLO, el enemigo de las instituciones democráticas en el país

Todas, absolutamente todas las instituciones que al presidente Andrés Manuel López Obrador le puedan significar un contrapeso al Poder Ejecutivo, se suman a su lista para intentar de cualquier forma posible desaparecerlas, esto incluye su intromisión absoluta en el Poder Legislativo, donde sólo tiene que ordenar, y sus lacayos obedecerán, sin tomar en cuenta en lo absoluto el porvenir de las y los ciudadanos; no hay que olvidar cuando intentó a través de una iniciativa presentada por el Partido Verde Ecologista, extender el tiempo de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por dos años más, es decir, pretendió que el Ministro Saldívar, concluyera su encargo como presidente en el 2024.

El trasfondo de esto era poder blindar sus acciones en contra de las instituciones que pretendió eliminar, tal como fue la desaparición de los organismos del Instituto Nacional Electoral, autónomos, expropiaciones, y todas esas locuras que salen de Palacio Nacional.

Las y los ciudadanos debemos entender, que al debilitar o desaparecer instituciones que regulan y sirven de contrapeso a los tres poderes del país, los que en verdad estamos perdiendo, somos las y los ciudadanos, se debe entender que AMLO llegó al poder gracias a las instituciones que garantizaron la democracia en el país, y ahora pretende destruir dicha democracia, irónicamente, los que más se beneficiaron de los cambios y avances democráticos en el país, son los que calumnian y atacan diariamente a las instituciones democráticas, ¡claro! usando todo el aparato gubernamental para desaparecerlas.

Se entiende que todo tiene oportunidad de mejora, sin embargo como se explica que de la noche a la mañana, se les quita funciones sustantivas a varias secretarías de Estado, institutos y órganos autónomos, lo anterior según el presidente, para disminuir el aparato burocrático que el periodo neoliberal creó, el cual para él es sinónimo de clientelismo y corrupción.

Visto lo anterior, tenemos que si AMLO, tuviera el poder absoluto como siempre lo ha pretendido, no dudaría en quitar de su camino cualquier contrapeso, y créanme las instituciones democráticas serían lo de menos, así de grave y de urgente es ponerle un alto a este señor, no le interesan los jóvenes, los pueblos originarios, los agricultores, la salud, la seguridad, nada, absolutamente nada, sólo conservar el poder con su política de dádivas, que sabemos no lleva a nada bueno, y costará demasiado recuperarse como país, no obstante estamos en el momento oportuno para lograr que estas arbitrariedades terminen, como oposición, debemos hacer lo necesario para lograr el verdadero bienestar para nuestras familias, se deben hacer los consensos necesarios con todas y cada uno de los sectores del país, para revertir estos daños ocasionados desde el primero de diciembre de 2018.

Como servidora pública y representante de mi Distrito Sexto, siempre lucharé por defender a lo que México le sirve, lo que la ciudadanía ha ganado a través de los años. Siempre atendiendo a la ciudadanía.