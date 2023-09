Amlo y el razonamiento motivado

¿Quién no se ha sentido frustrado con alguien que desafía la lógica, cogiendo con pinzas o distorsionando los hechos y defendiendo una postura de una forma totalmente tendenciosa? Si bien existen estudios sobre psicología que demuestran que las personas, en lo referente a la mayoría de las creencias, en realidad, suelen ser (generalmente) racionales en el punto de partida, no dejamos de tener sesgos cognitivos y procesos heurísticos (atajos mentales) que no son estrictamente válidos y que limitan nuestro raciocinio, limitación que aumenta si parte de un enfoque emocional.

Esto sucede, especialmente, con supuestos hechos o creencias que confirman nuestro sentido de identidad o ideología y que forman nuestra visión del mundo. Los escépticos, de acuerdo a autores como Jay Novella, llaman “espantapájaros” a este tipo de creencias que satisfacen nuestras necesidades psicológicas básicas, y que, al ponerse en duda, adoptamos cualquier enfoque, excepto el racional o imparcial, volviéndonos tercos y entregándonos al razonamiento motivado. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ¿defiende sus creencias a capa y espada?

¿Hace pedazos la lógica, rechaza los hechos incómodos, se los inventa a conveniencia, selecciona cuidadosamente los que le gustan, se rinde al pensamiento mágico y usa juicios subjetivos a placer pasando totalmente por alto la coherencia interna? Como descargo, si no habláramos de un personaje político, creeríamos que es un caso grave de trastorno psicológico de conducta repetitiva del acto de mentir conocido como mitomanía o pseudología fantástica. Nadie pensaría que AMLO, al mentir, se beneficiaría con la atención, la admiración o bien, evitando algún castigo.

En el caso de AMLO, más bien, se trata de un funcionario que cree, de buena fe, que una ideología de izquierda, que obsequia dinero sin su contraparte productiva, beneficiará indefinidamente a los votantes, sin la remota posibilidad de perjudicar, paradójicamente, a los que buscaba beneficiar. Aunque los hechos contradigan su ideología, está tan ligada a las emociones de AMLO que cambiarla es demasiado difícil. Es mucho más fácil para él rechazar la información nueva, cuestionar su procedencia, racionalizar sus implicaciones e incluso inventar una conspiración que la explique.

Pese a sus buenas intenciones, AMLO no puede deslindarse del conjunto de estos procesos que constituyen el razonamiento motivado, algo que a los humanos suele dársenos de maravilla. Todo razonamiento motivado encuentra un aliado en el hecho de que gran parte de la información de la que disponemos es subjetiva o requiere de juicio. ¿Podemos confiar en el juicio de un presidente que cree que, si una persona es rica, es porque (si le cae bien) es exitosa e inteligente, o que (si le desagrada) es porque es corrupta y avariciosa? Esto sería aceptable para un votante común.

Pero no es aceptable para el presidente de un país, si cree que estaríamos mejor siendo como Cuba, Venezuela o Nicaragua, y piensa, al ritmo del capricho, que una misma persona pueda ser, o bien valiente o bien insensata, firme o testaruda, gran líder o autoritaria, haciéndolo incapaz de rectificar sus errores y evitar sus monumentales consecuencias. Dicho de otro modo, hay que permanecer alertas con alguien que ya no sepa discernir entre realidad y fantasía, sobre todo, si en su informe de gobierno sólo menciona éxitos.