Por Mario Ramírez

En todos los deportes existen siempre comparaciones entre jugadores, y afortunadamente existen muchos parámetros cuantitativos que pueden ayudar a determinar argumentos a favor de un jugador u otro. Sin embargo, muchas veces se ignoran datos que son imposibles de cuantificar, factores no numéricos que lejos de poder medirse solamente se pueden sentir. Y hoy hablaremos de un factor que se da exclusivamente en las disciplinas de conjunto: El amor a la camiseta.

Cada aficionado de cada equipo de cada deporte espera profesionalismo por parte de los jugadores que representen al amor de su vida, y si bien muchos pueden cumplir con dicho requisito, existe un plus a la hora de “casarse” con los colores de un equipo. Amor a la camiseta significa amar verdaderamente a tu escuadra. Cada vez son más los jugadores que deciden dedicarse al deporte únicamente para tener una cuenta de banco abundante, estos deportistas son los que siempre priorizan exclusivamente lo económico y que van cambiando de aires constantemente (no confundir con quienes cambian por superación profesional). Así que no se puede culpar al aficionado por sentir un reconocimiento especial hacia aquellos individuos que defienden a capa y espada su escudo por sobre todas las cosas, aquellos que deciden quedarse hasta en las peores crisis.

Fransesco Totti con Roma, Derek Jeter con Yankees, Kobe Bryant con Lakers, Dan Marino con Miami Dolphins son sólo unos cuantos ejemplos históricos de personajes que se convirtieron en auténticas leyendas en las ciudades que defendían, no por sus muchos o pocos títulos, sino por el amor que sentían por esa camiseta que sudaban y por el respeto que eso representaba para su ciudad. Este artículo no va dedicado únicamente a aquellos jugadores que pasaron toda su vida en una sola escuadra, sino a aquellos que dieron su alma, corazón y cuerpo al escudo que defendieron durante su estadía, Marco Reus con Borussia Dortmund probablemente el mejor ejemplo a nivel mundial de deportistas activos.

Todo esto viene a relucir en este momento porque nos encontramos en la etapa final de temporadas como la del fútbol y el baloncesto. A estas alturas el cuerpo está cansado y la mente desgastada, las piernas ya no corren igual y el cerebro está agotado, por lo que se requiere recurrir a algo que más que calidad y talento, hace falta recurrir a ese plus que no es por el nombre que se lleva detrás de la camiseta sino por el escudo que se lleva por delante. El amor a la camiseta no significa una victoria en cada partido pero sí garantiza una lucha hasta el último minuto, hasta el último segundo, hasta el último aliento, pregúntenle al Club América sobre el pasado fin de semana.

Como aficionado es difícil no ser romántico con el deporte, pero como jugador pareciera que cada vez es más fácil no serlo. Por eso es necesario agradecer profundamente a cada deportista que esté casado con un equipo, incluso si no es el tuyo e incluso si no es de tu deporte favorito, porque estos personajes representan todo lo bueno que existe en el deporte, todos los ideales y pensamientos legítimos alrededor de él. Representan amor, lealtad, pasión, entrega, coraje, éxito… y fracaso.