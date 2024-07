Anacronismo de la AMDA

México está en peligro de regresar a tiempos de Luis Echeverría Álvarez e implementar el sistema legal boliviano. ¿Y en medio de ese peligro que hace la AMDA?, la AMDA vuelve a criticar el decreto de importación de autos usados de procedencia extranjera, y pide a la próxima presidenta que no haga más decretos.

La estrategia de la AMDA, ha sido la presión mediática, se sienten dueños de la verdad y etiquetan a otros empresarios, políticos, líderes sociales que buscan la regularización de defender “el contrabando”. Lo que se llama la corrección política, cancelar al otro por la forma de pensar. Descalifican a las personas que están a favor del libre comercio.

Todo ese discurso no tiene asidero económico. Desde que México entró al GATT y luego la firma de acuerdos de libre comercio, México ha mantenido un liderazgo en exportación de autos. Actualmente México es el primer exportador de autopartes a EEUU (Chihuahua contribuye con la maquiladora automotriz), primer exportador tráileres, y tercer exportador de autos. Por lo tanto, la liberalización no tiene ningún efecto en la producción nacional. De hecho, el mercado automotriz se pudo haber liberalizado en 1985 y no hubiera pasado nada. Es verdaderamente anacrónico que a pesar del liderazgo exportador todavía se continúe el discurso proteccionista de los años 60s.

Por otro lado, si realmente hay voluntad para que se acabe el contrabando, la mejor manera es más libre comercio, y menos proteccionismo. Cuando las personas puedan importar autos en la aduana, con trámites sencillos sin barreras al libre comercio, no habrá más contrabando. Para la próxima administración, se debe hacer un decreto permanente que permita la libre importación.

En el 2005, le hice llegar a un panista de abolengo, información del buró de análisis económico de EEUU (BEA) sobre las exportaciones de México hacia EEUU. Este panista, envió la información al presidente Vicente Fox. Gracias a esta información oportuna, el presidente Fox hizo un decreto para la importación de autos de procedencia extranjera. Con ese decreto el problema de autos de procedencia extranjera se había acabado. Desafortunadamente el decreto de Fox no duró mucho, la AMDA empezó con el cabildeo, tumbaron el decreto y el problema regresó. Los problemas que existen es el resultado del cabildeo para crear barreras al comercio por la AMDA, lo cual han hecho de una actividad honesta como es el intercambio de autos, en una actividad ilegal.

Es menester que la sociedad, empresarios, académicos, políticos no perciban a la AMDA como representantes de la industria nacional. Ya que es un error conceptual. La AMDA agrupa a los distribuidores, que venden autos ensamblados en México e importados. Las decisiones de poner ensamble final de autos en México se deciden en los corporativos ya sea en Detroit, Múnich, París, Roma, Yokohama, Seul. En los comunicados de prensa de los corporativos de empresas multinacionales automotrices no ha habido ningún comunicado pidiendo al gobierno de México poner barreras al comercio a los autos usados de EE. UU.





Maestro en Economía

m.cervantes@ieseg.fr