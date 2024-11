ANEAS-Agua

¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra AGUA?, los humanos estamos constituidos de agua en un 50 a 70% en nuestros cuerpos, sin la composición química de H2O, no se podría entender la vida en el planeta, el agua aunque se escuche muy trillado “ES VIDA”, y es un componente que siempre a lo largo de la historia del planeta ha estado a disposición de los animales, las plantas, los mares, los humanos y cualquier estructura del planeta que necesite de este componente químico.

Desafortunadamente, la humanidad no ha sido capaz de entender el valor que tiene este líquido, y ha sido a través del supuesto desarrollo de la “civilización” como este vital líquido ha ido desapareciendo en su forma de limpieza y disponibilidad para todos los que la necesitamos literalmente para sobrevivir.

El planeta a través de los milenios se ha ido poblando y cada vez existen más humanos en el mundo, estos se organizaron en sociedades pavimentando todo a su paso y destruyendo el ciclo del agua que permitía que se cosechará agua para las necesidades de consumo, la industrialización y evolución social ha ido muy adelante en la tecnología, pero no ha sido capaz la humanidad de transmitir a los nuevos humanos el respeto por este valioso compuesto.

En Chihuahua, en estos momentos se llevan a cabo las reuniones de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México, A.C., la cual es una asociación civil sin fines de lucro que agrupa a los organismos operadores de agua potable de todo el país, también participan en esta organización instituciones y empresas que tienen como objetivo apoyar el incremento de la eficiencia en la prestación de los servicios relacionados con el agua, así como fomentar el nivel de profesionalización y autonomía de los colaboradores.

Pero ¿Qué es un organismo de agua y saneamiento? Pues es una entidad pública que encarga de prestar servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en pocas palabras, deberíamos de considerar a estos organismos los más importantes en los organigramas de los gobiernos, pero todo lo contrario, en muchas ocasiones, son dependencias explotadas, sin inversión en infraestructura, tecnología y en los últimos lugares en un presupuesto.

En Chihuahua en el gobierno de la actual gobernadora María Eugenia Campos Galván, se ha cambiado esa costumbre, es de reconocer el trabajo que están haciendo tanto el Ing. Mario Mata, como cada uno de los directores de las juntas hídricas del estado, ya que la mandataria ha priorizado la inversión en el tema del agua para que todos los chihuahuenses puedan tener agua en sus domicilios, en esta administración se están realizando obras de infraestructura que no se habían hecho en décadas, y se está destinando fuertes cantidades del presupuesto para enfrentar la crisis de sequía que acompaña a la región en donde vivimos.

Chihuahua en antaño era una región que tenía mucha agua, las fotografías de las épocas de la fundación de Chihuahua, revelaban un territorio que parecía bosque, los dos ríos eran caudalosos, y la vegetación era floreciente, pero con el paso de los centenios, la geografía se ha visto modificada, y pudiera ser un tema de costo que se paga cuando los humanos habitan un territorio y no tienen el cuidado de no afectar grandemente su entorno, o de simple evolución planetaria, el resultado es el que tenemos ahora, Chihuahua es conocido por ser una zona desértica, pero que es noble y generosa, el agua que los chihuahuenses consumimos, se encuentra en el subsuelo, toda se tiene que extraer, el problema actual, es que ya no hay.

No quiero asustarlo, pero bien lo ha dicho el ing. Mata en varias ocasiones, “si tuvieran los chihuahuenses unos lentes que les permitiera ver la cantidad de agua que queda en el subsuelo, estarían rogando de rodillas por la lluvia”,

Así que ya sabe, ¡CUIDE EL AGUA! NO ES BROMA, YA NO HAY, Y SABE QUE, PAGUELA, SE REQUIERE RECURSO ECONÓMICO PARA SEGUIRLE LLEVANDO EL AGUA HASTA SU LLAVE!

Por cierto, a raíz de los esfuerzos de esta administración estatal en el manejo del agua, Chihuahua es sede de la reunión anual de ANEAS, si le interesa el tema, acuda a Expo Chihuahua, y verá que interesante es el desarrollo del trabajo para llevarle agua hasta su llave.

Un placer saludarlo, Hasta la próxima ocasión. AECH, le mando un fuerte abrazo, y ya sabe,

CUIDE EL AGUA Y ENSÉÑELES A LOS DEMÁS A CUIDARLA Y RESPETARLA, COMO LO MÁS VALIOSO JUNTO CON EL TIEMPO Y LA VIDA.