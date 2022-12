Año nuevo, metas nuevas

Por: María Soledad Limas Frescas

Continúan los días de reflexión, donde se hace un alto en el camino para recapitular la vida, poner alto a lo que nos perjudica y ponderar lo que nos hace falta para forjarnos nuevas metas que nos permitan crecer como personas.

Las metas de este año nuevo para los mexicanos que anhelamos un mejor país, no sólo deben quedar en las buenas intenciones; urge tener más participación para el logro de un México mejor que ofrezca oportunidades de crecimiento para todos, ojalá que este año nuevo nos inspire y de ser simples espectadores pasemos a la acción; no se requieren conductas heroicas como ofrendar la vida por la patria, pero la patria necesita nuestro compromiso de emprender las pequeñas acciones que si las hacemos todos juntos, lograrán maravillas. Podemos empezar por convencer a las personas cercanas a nuestro entorno que el quejarnos de la situación que vive el país no sirve de gran cosa, concientizar de la importancia que tiene nuestra participación para lograr el cambio, primero en las metas personales y por añadidura impactará en la mejora de las comunidades.

Fijemos como meta vigilar a las autoridades y presionarlas para que reconozcan los errores, y reculen la estrategia y las políticas públicas que lejos de ayudarnos nos están perjudicando.

Fijemos como nueva meta el hacer conciencia para aceptar que ningún gobernante es el “mesías“ que logre por sí solo mejores niveles de vida para las personas, los gobernantes no son magos con varita mágica que puedan cambiar por decreto los problemas por los que atravesamos y aplicar las soluciones en un abrir y cerrar de ojos, la construcción de los buenos gobiernos y los buenos resultados tienen sus cimientos en los ciudadanos responsables, en la medida que tú, yo y todos nosotros elijamos gobernantes preparados, honestos, trabajadores y capaces y sobre todo comprometidos con dar buenos resultados, con la transparencia y cercanos a la gente, lo iremos logrando.

Digamos adiós al año viejo, para que se queden atrás todas las cosas negativas, es un buen comienzo, y por cierto nos vendría bien pedir que este año nuevo abramos más los ojos para que de aquí en adelante rechacemos a los candidatos populistas y pseudolíderes que prometen lo que todos sabemos es imposible cumplir, y dicho sea de paso, que ya no se cometan en México los errores que se están presentando en Latinoamérica, donde se posiciona en el poder a gobernantes populistas y que la gente les vuelva a otorgar la confianza, siendo que ya demostraron su grado de incompetencia, corrupción y amasamiento de grandes fortunas, sólo por dar unos ejemplos, como es el caso de los argentinos con los Kirchner, Brasil con Lula da Silva, Perú con el recién defenestrado expresidente Pedro Castillo, que hoy está preso y sujeto a juicio, tras un golpe de Estado fallido.

Que el 2023 sea pleno en bendiciones, y que en la medida del cumplimiento de las metas y compromiso ciudadano, cosechemos logros y buenos resultados de las autoridades y de los gobernantes, de nosotros depende. ¡¡Feliz Año Nuevo!!