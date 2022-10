Ante el avance de la dictadura, ¡sí hay de otra!

Por: Carmen Rocío González

El pasado domingo 2 de octubre el Partido Acción Nacional inició una serie de cinco “Foros por un México Mejor”, con los cuales busca escuchar a la ciudadanía. Ante el avance de la dictadura a pasos agigantados a través de la militarización y la falta de una política fiscal que se enfoque en el crecimiento y una correcta redistribución del ingreso público que logre potencializar en todas las zonas del país la economía, Acción Nacional propone este ejercicio democrático para dialogar con sociedad civil organizada, construir equipo, presentar posibles soluciones, para que nuestro país avance.

Acción Nacional está empeñado en cambiar el rumbo que lleva el país, por ello pretende ser la opción para la ciudadanía que no comparte cómo llevan el país el presidente López Obrador y el partido oficialista, y con esta ciudadanía construir y proponer soluciones; lo hace a través de presentar ante la sociedad cómo en los hechos los gobiernos estatales y municipales del PAN gobiernan bien y mejor y que en ellos se tienen los mejores resultados cimentando e implementando las mejores políticas públicas.

En los foros participan legisladores federales como el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel; el diputado Juan Carlos Romero Hicks, los gobernadores de Yucatán y Querétaro, Mauricio Vila y Mauricio Kuri, respectivamente y por supuesto nuestra gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quienes escuchamos comentar sobre los logros que han tenido en su paso por el servicio público en bien de las y los mexicanos; y de viva voz y con gran entusiasmo nos transmitieron su experiencia y compromiso que ponen al servicio de nuestra patria.

Acompañados también de legisladores federales y locales, presidentes municipales y funcionarios del partido, Acción Nacional envió un mensaje de unidad y fortaleza, y señaló que así es como demostramos a la sociedad en general que somos una oposición fuerte y estamos determinados a defender a México del mal gobierno y a dar en conjunto con la academia, empresarios y sociedad civil, soluciones y resultados para cambiar el rumbo que lleva nuestro país.

El gran objetivo de estos foros pretende expresar el modelo de gobierno de Acción Nacional, que ha demostrado en los hechos que sí hay de otra, en el PAN estamos convencidos de que nuestros gobiernos estatales y municipales son los mejores del país, somos oposición sí, pero que a nadie le quede duda que somos la más valiente y determinada, somos y queremos continuar siendo el partido que construye, que propone alternativas y soluciones.

Le apostamos a resolver los problemas de raíz, sobre la violencia, inseguridad, salud, economía y dar certidumbre jurídica a las familias y empresas que quieren emprender, avanzar; no se trata de que el proyecto al 2024 lo encabece cualquiera, sino quien si tenga la capacidad de cambio y el conocimiento para realizarlo. Todo esto no solos, sino junto a la sociedad, escuchándola y dialogando con ella.

Por lo anterior, los invitamos a todos, quienes estén convencidos de que este país no va por un buen camino, a quienes más allá de los partidos y de la clase política quieran construir una alianza opositora y detener la destrucción creciente de nuestro querido México, y como decía don Luis H. Álvarez: “¿Si no es ahora cuándo, y si no somos nosotros quiénes?”.