--Ante sequía, ¿dónde están los demás senadores?

--Seccionales tendrán que ir al ritmo de Marco

PRONUNCIEN.- Como un acto de apoyo a las acciones emprendidas por la gobernadora María Eugenia Campos y a la población chihuahuense, el senador Mario Vázquez hizo un llamado a la Federación pero sobre todo a los tres senadores de la 4T de Chihuahua para que se pronuncien por la sequía que azota al estado.

DECLARATORIA.- Cabe mencionar que apenas el martes pasado, la mandataria estatal formalizó la declaratoria de emergencia por la sequía debido a que no se contará con ciclo agrícola para 2025 ante la persistente escasez de agua ante lo cual, el Gobierno del Estado dispersará mil millones de pesos al sector productivo para paliar los estragos.

URGENTE.- De ahí que respaldado por toda la bancada panista en la Cámara Alta, Vázquez Robles expuso el tema en tribuna y dejó en claro por qué se necesitan de manera urgente 2 mil millones de pesos adicionales para atender las graves consecuencias que ha dejado la falta de lluvias.

PÉRDIDA.- Y es que detalló que se anticipan consecuencias peores que vienen para el 2025, por lo pronto la falta de ciclo agrícola, el pronóstico de la pérdida de gran porcentaje del hato ganadero, así como de cultivos en los cuales, la entidad había logrado posicionar un liderazgo nacional como el chile, la cebolla, la manzana y la nuez, por mencionar algunos.

REPRESENTAR.- Equivalente al peligro de pérdidas y por consiguiente del patrimonio y la estabilidad económica de miles de familias. Por ello, el senador destacó la importancia del respaldo federal y de todos los legisladores que dicen representar a la gente de Chihuahua y sus intereses.





***





CASCADA.- Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se hizo a un lado con el debate para frenar la reforma judicial y con ello, ya es un hecho se anticipa una cascada de renuncias de jueces y magistrados, si bien es una decisión personal para aquellos que puedan anticipar su retiro, o lo hacen así o esperarían a ser cesados.

RENUNCIAS.- En el Congreso de la Unión aún no se define con las dimisiones ya presentadas, si se respetarán o no las reglas para que se retiren con lo acumulado en salarios y prestaciones, así que será el siguiente capítulo porque de que habrá más renuncias, no hay la menor duda.





***





CARTILLA.- Ya le leyeron la cartilla a los presidentes seccionales de las cinco zonas rurales que tiene el municipio de Chihuahua que recién fueron electos y a quienes, el alcalde Marco Bonilla les organizó una comida, en la cual además de saludar a cada ganador recalcó la visión de la administración para que empiecen a ponerle duro al camello.

RITMO.- De los cinco seccionales, dos ya trabajaron con el presidente municipal capitalino, es decir Miguel Tarango del Sáuz y Nancy Meléndez de Ciénega de Ortiz, que repitieron en el cargo y saben el ritmo de trabajo que está exigiendo Bonilla Mendoza y al que todos deben caminar igual porque ya son los últimos tres años.

CABILDO.- Por lo pronto Miguel Tarango va a tener su primer Cabildo rural, según la agenda, el próximo miércoles 13 de noviembre y aunque no se va a estrenar, si será el primero como reelecto. Así que deberá poner el ejemplo y marcar la pauta para el resto de representantes ejidales.





***





RESPUESTA.- En las reacciones al triunfo electoral de Donald Trump como el próximo presidente de Estados Unidos, el sector empresarial chihuahuense coincidió en que de él ya se sabe qué esperar pero la incertidumbre recae en cómo reaccionará el gobierno de Claudia Sheinbaum y la política que plasmará en la relación binacional.

CANACO.- Omar Armendáriz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio puntualizó que al sector le preocupa que más allá del amago, Trump cumpla con sus amenazas de imponer aranceles hasta del 20% si México no contiene el tráfico de migrantes, así como de fentanilo. Justo un tema al que la administración federal anterior le dio la vuelta antes de tomar cartas en el asunto.

CANACINTRA.- Mientras que Armando Gutiérrez, líder de los industriales en la entidad anticipó cierta volatilidad e incertidumbre financiera y preocupa las políticas proteccionistas del próximo mandatario, en particular en la relación comercial del mundo con China, así que dependerá de cómo reaccione México ante ese escenario.

INDEX.- Lo mismo desde la óptica de las maquiladoras y que René Espinosa, titular de Index Chihuahua dijo que no están sorprendidos del resultado y la preocupación radica en cómo llevará la Federación, la relación con EU y lo que está calendarizado para renegociar en el T-Mec.

REENFOQUE.- Y sí desde la óptica gubernamental del estado, a decir de Ulises Fernández secretario de Innovación y Desarrollo Económico lo que contará es el acercamiento con el republicano y esperar a que el gobierno federal replique la política que va a implementarse.