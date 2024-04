Antes que se no los olvide | El karma siempre alcanza

La sociedad se queja de los políticos, la mayoría de las veces con justa razón y más ahora, que los candidatos presidenciales no dieron una en el reciente debate, donde hubo poca propuesta y mucha provocación. El ciudadano está en su derecho de exigir, se necesitan funcionarios comprometidos y honestos, pero también debemos exigirnos como sociedad, pues muchos no toman su responsabilidad y prefieren echarle la culpa a los demás, entre ellos a los políticos, llamándolos rateros y sinvergüenzas, claro, en algunos casos así es, sin embargo, hay quienes por un lado llaman ladrón a los funcionarios y por otro, joden a la gente de su alrededor, husmean en casas ajenas y en la primer oportunidad entran y si llevan lo que encuentren de valor, justificándose con la clásica, “tengo necesidad”, deberían tener necesidad, pero de trabajar honradamente. Hay otros que dicen, “si los políticos roban y no los castigan, pos yo también lo hago” y se dedican a checar en fraccionamiento o colonias, que casas están deshabitadas para irse a meter, son bandas bien organizadas, que se apoderan de casas y luego lucran con ellas. La mayoría de esas propiedades “abandonadas” tienen dueño, a quienes ocasionan graves problemas, porque es una bronca para sacarlos y después, si es que lo logran, para evitar nuevos “inquilinos”, tienen que sellar con block puertas y ventanas, generándoles una gasto extra, es injusto, si viviéramos en una sociedad respetuosa, con solo poner un letrero que indique la casa tiene dueño, sería suficiente, pero desgraciadamente aún está muy arraigada en un sector de la población, la frase, “el que no es transa, no avanza”. Está también, el que le tira con todo a los malos gobiernos y políticos, en redes sociales, dice sentirse decepcionado, pero en cuanto puede, hace ventas ficticias en Facebook ya sea de automóviles o aparatos electrónicos, a un precio muy bajo, atrayendo posibles compradores, luego convence a algunos que depositen un anticipo para respetarles el precio y no se los ganen, claro, en cuanto tiene el dinero elimina la publicación y hasta la cuenta, total, después saca otra, ofreciendo “grandes ofertas”.

Con qué cara algunos exigen honestidad a los servidores públicos, si a la primera oportunidad ponen en práctica “el que no es transa, no avanza”. Es inadmisible, el tener que cuidarse de los gandallas, desde antes de salir de casa, pues se checa por la ventana que no haya gente extraña merodeando, ya en la calle, si se conduce un auto, se tiene que buscar un lugar seguro para estacionarlo, luego cerciorarse de activar alarma, y claro, no dejar cosas de valor a la vista. La paranoia se apodera de la mayoría, a unos les afecta más a otros menos, pero terminan gastando una gran cantidad de dinero, en alarmas, cámaras, alambre de púas, puntas de maguey o picos de acero, cerca electrificada, rejas altas y puertas con varios cerrojos. Quien se gana la vida de manera honrada, no se merece todo lo anterior.

Un México con pura gente honrada y respetuosa es una utopía, pero seguramente, si fuéramos más congruentes en el pensar y en el actuar, estaríamos mucho mejor.

El karma siempre alcanza, para bien o para mal.