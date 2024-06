Antes que se no olvide | El desasosiego de un criminal

Políticos de todos los colores, llegan prometiendo que acabarán con la violencia, pero desgraciadamente ninguno ha podido hacerlo, ni siquiera disminuirla. A unos cuantos meses de finalizar el sexenio de López Obrador, ya es el más sangriento de la historia, con casi 190 mil homicidios, Andrés Manuel prometió que en su administración no habría una sola masacre, sin embargo, durante gran parte de su mandato, cientos de cobardes, no dejaron de jalar del gatillo sin piedad, asesinando a inocentes, como el reciente caso en León, Guanajuato, donde mataron a 4 mujeres y dos bebés. Esto es demencial, se supone que los criminales respetaban a los niños, pero ahora ya no les importa, sin remordimiento alguno, arrasan con todo. Me preguntó, una persona que hace ese tipo de atrocidades ¿Puede dormir tranquilamente?

Hace varios años, el ya fallecido escritor German Dehesa, en su columna periodística, cuestionaba frecuentemente a Arturo Montiel, en ese entonces gobernador del Estado de México, ¿Cómo durmió Sr. Montiel? Ante los señalamientos que le hacían por tráfico de influencias y corrupción. Eso mismo nos preguntamos millones de mexicanos, ¿Cómo durmió el sicario? o ¿Cómo durmió el asesino bestial? La noche que acribilló a un niño o niña, o cuando violó y luego mató a una mujer inocente. ¿Recordará sus rostros en la oscuridad? ¿Le causarán ansiedad antes de dormir? Y luego que logre conciliar el sueño, ¿Tendrá infernales pesadillas que lo hagan despertar todas las noches?

Tal vez, tengan malas noches solo al inició de su carrera delictiva; posiblemente el exgobernador Montiel, al igual que tantos políticos acusados de corrupción, al principio duermen mal, pensando que serán encarcelados, pero no sucede y con el paso del tiempo se van relajando, en el caso de Montiel, desapareció de la política y de todo reflector público y ahora a sus 80 años, quizás duerme como angelito. Quizás, eso mismo les sucede a los criminales, por un corto tiempo andan con la “cola entre las patas”, pero como no son castigados, se relajan, la impunidad es tal, que los hace más sanguinarios, no les importa matar a niños, ancianos o mujeres inocentes; por eso en este sexenio ya van casi 190 mil homicidios.

Pareciera que las autoridades no comprenden, que la impunidad premia al sicario, extorsionador, secuestrador, narco, funcionario corrupto o violador, con un inmerecido sueño placentero, se relajan y con el paso del tiempo, hasta se olvidan del daño que hicieron, una amnesia a su conveniencia se apodera de su mente.

Y aunque muchos no paguen por sus detestables crímenes, el desasosiego aparecerá tarde o temprano; llegará un momento en que no puedan conciliar el sueño nuevamente; los rostros de las víctimas regresarán de manera irremediable por las noches, el de la jovencita, del niño o niña, anciano, señora u hombre, lo observarán fijamente en silencio por un largo rato y luego, susurrarán al oído una y otra vez, “Que tengas buena noche”.

Licenciado en Comunicación. Tesorero de la Asociación de Editorialistas. Coautor de diversos libros.

